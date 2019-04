Faut-il revoir le plan d'intervention à la cathédrale Notre-Dame de Tournai?

Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, des questions se posent sur les possibilités d'intervention des pompiers de la zone Wallonie Picarde en cas de sinistre à la cathédrale de Tournai. La cathédrale de style gothique et roman est classée depuis 2000 au patrimoine mondial de l'Unesco. Le capitaine Johan Fastrez nous détaille sur place les problèmes que les pompiers pourraient rencontrer: "les cinq tours font plus de 80m de long or nos échelles n'en font que 30. La cathédrale est aussi plus longue que Notre-Dame à Paris. La deuxième difficulté, c'est le risque d'effondrement avec des habitations et des commerces situés à proximité. Il y a aussi l'accès aux différentes façades de l'édifice. Les rues sont assez étroites et donc assez difficiles à emprunter pour les véhicules d'intervention. Les toitures sont en bois. Avec notre matériel, nous aurions quelques difficultés à accéder au sommet des tours mais nous pourrions y arriver tout de même. Il y a déjà eu des exercices, li existe des plans aussi mais ils vont devoir être revus en raison des chantiers de rénovation."

En travaux depuis plus de 20 ans

Les derniers échafaudages extérieurs ont été démontés en février dernier. Les travaux de restauration du transept et des cinq tours de la cathédrale Notre-Dame viennent de s’achever. il reste encore pour 5 années de travaux de rénovation à réaliser à l'intérieur de l'édifice qui date du 12ème siècle. Pour le commandant de la zone de secours, Olivier Lowagie, "on pourrait envisager un système automatique d'extinction dans les tours. C'est à voir d'autant qu'il ne faut pas dénaturer le bâtiment. Ce type de système est cher mais ce n'est rien à côté de la perte d'un tel bâtiment. On en a l'exemple avec Paris. Ce sera à discuter avec les responsables de la cathédrale de Tournai."