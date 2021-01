Faut-il revoir la stratégie de vaccination en raison du variant britannique du covid? Pas si vite...

Après l’apparition de plusieurs foyers du variant britannique du covid sur notre territoire, les autorités proposent de renforcer le testing et le tracing. Mais dans cette course contre la montre contre le variant du virus, ne faudrait-il pas revoir également la stratégie de vaccination ? Actuellement, pour vacciner une personne, on utilise deux doses : la première injection et la dose de rappel. Mais certains experts recommandent d’utiliser toutes les doses disponibles et d’attendre les livraisons futures pour les deuxièmes doses. Objectifs : vacciner massivement et gagner du temps.

C’est notamment le cas du médecin Axel Khan en France. " À mon avis, il faut revoir cette stratégie de la double dose ", explique-t-il à nos confrères de LCI. On a une petite marge pour la revaccination, si c’est 3, 4 voire 5 semaines pour les rappels, il n’y a pas de véritable problème. " Etant donné la situation, il insiste pour protéger le plus rapidement possible les personnes qui ont besoin de l’être protégées. " La meilleure stratégie serait de vacciner au fil de l’eau et de revacciner avec les doses qui arriveront. On sait qu’à partir de fin février, on aura la possibilité de vacciner plus, avec notamment l’arrivée d’un troisième vaccin qui pourra être livré massivement. " Il rappelle d’ailleurs que c’est la stratégie qui a été adoptée par le Royaume-Uni.

Reporter la deuxième dose

En Belgique aussi des voix s’élèvent pour qu’on reporte la deuxième vaccination et que l’on administre un maximum de premières doses au plus grand nombre. Nathan Clumeck, professeur en maladies infectieuses à l’ULB et au CHU Saint-Pierre, le répétait encore ce week-end dans le Grand-Oral sur la Première. Selon lui, avec les variants du virus, il faut passer en mode d’urgence de la vaccination. " Il faut se demander s’il faut garder en réserve la deuxième dose de vaccin. Ma réponse est non. Bien sûr, on revoit le protocole mais on n’est pas dans une situation normale. C’est ça l’état d’urgence. "

Un avis que ne partage pas Elie Cogan, professeur aux hôpitaux Chirec à Bruxelles. " C’est déjà trop tard pour changer cette stratégie. Le variant britannique est déjà en train de se répandre à grande vitesse. " Selon lui, on n’aura de toute façon pas l’occasion de vacciner suffisamment de monde dans un laps de temps aussi court. " Si vous aviez à disposition toutes les doses et toute la logistique nécessaire pour qu’en une semaine tout le monde soit vacciné, évidemment cela changerait la donne contre ce variant. Mais cela relève du fantasme, donc je pense qu’il ne faut pas bouger à la stratégie de la campagne de vaccination. Pour ce médecin, tout ce qu’on pourrait faire en terme d’accélération serait mineur par rapport à la propagation du virus.

Le professeur Cogan rappelle également que la première dose du vaccin Pfizer par exemple ne permet d’avoir qu’une immunisation des personnes que de 50 à 60%. " Cela signifie en clair qu’en différant le moment de la deuxième dose, on resterait quand même avec quelque chose de limité en termes de protection. Donc je ne pense pas que revoir la stratégie de vaccination en ce sens soit une solution contre ce variant britannique. "

Immunisé jusqu’à 6 mois

D’autres experts estiment en revanche qu’on pourrait gagner un temps précieux en vaccinant en priorité ceux qui sont déjà immunisés. Hier encore une étude menée par des chercheurs de la Rockefeller University à New York publiée dans le journal Nature rappelait que " l'immunité contre le Covid-19 pourrait durer au moins six mois, grâce aux cellules-mémoires qui gardent une trace de l'infection et réactivent la protection immunitaire en cas de réinfection. " Début janvier, une autre étude américaine parue dans le journal Science arrivait aux mêmes conclusions. La plupart des anciens malades pourraient être immunisés jusqu'à au moins huit mois après avoir contracté le Covid-19, là encore grâce à la mémoire immunitaire à laquelle contribuent d'autres cellules.

D’où cette idée de ne pas vacciner en priorité que ceux qui ont déjà été contaminés par le Covid parce qu’ils seraient déjà immunisés. " Sur le plan théorique, l’idée peut paraître séduisante ", admet le professeur Elie Cogan. Mais pour lui, la question est surtout : " est-ce que c’est faisable en termes logistiques ? C’est n’est pas du tout sûr. Et il ne faudrait pas que des subtilités dans la stratégie de vaccination entraînent des problèmes dans la stratégie générale de vaccination. "

Tests sérologiques

Nathan Clumeck estime de son côté qu’il faut mettre en place des tests de sérologie et vacciner en priorité ceux qui ne sont pas déjà immunisées. " Ceux qui ont déjà été touchés par le virus et qui ont des anticorps ne devraient pas être vaccinés tout de suite et attendre un peu. " Ce professeur rappelle l’existence de test de séroprévalence très facilement disponibles.

" Ces tests sérologiques permettraient effectivement d’identifier les sujets qui ont déjà des anticorps ", confirme aussi Elie Cogan du Chirec. " Mais ce n’est pas ‘la’ solution miracle ", insiste-t-il. " N’oublions pas que ces tests sont binaires, ils ne permettent pas d’avoir des éléments de type quantitatifs. " Selon lui, on pourrait très bien avoir des personnes qui, par exemple, seraient identifiées comme ayant des anticorps, mais en faible quantité et qui pourraient néanmoins se retrouver avec une nouvelle infection. " Je reste dubitatif quand même par rapport à des effets négatifs liés à cette approche. Il ne faudrait pas, ce faisant, mettre en péril l’ensemble de la stratégie. "

Publics prioritaires

Pour le professeur Yvon Englert de la cellule covid-19 de la Région wallonne, l’arrivée du variant britannique montre que la stratégie adoptée notamment en Wallonie est la bonne. " Nous avons eu raison de donner la priorité aux maisons de repos puisque c’est dans des lieux de collectivité comme celui-là que la circulation du virus va être la plus active, comme on le voit déjà en Flandre. On est heureux de pouvoir dire que l’ensemble des maisons de repos ont reçu ou recevront leurs vaccins en priorité dans les prochains jours. À la fin de cette semaine-ci, sauf quelques maisons de repos où la vaccination a dû être reportée, toutes les maisons de repos de Wallonie auront reçu leurs premières doses de vaccination. "