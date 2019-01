Faut-il rendre l'école obligatoire dès 5 ans ? La Fédération Wallonie-Bruxelles n' a pas le pouvoir de l'imposer, c’est du ressort du fédéral, mais aujourd’hui au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera examiné un projet de décret visant à encourager les parents à scolariser leurs enfants au moins à partir de la 3ème maternelle. 95% des enfants de 5 ans sont inscrits à l’école, mais tous ne viennent pas chaque jour.

En tout cas, il n’est pas prévu dans le projet de décret de sanctionner les parents ni d’empêcher les enfants qui ne suivent pas les cours en 3ème maternelle de passer en première primaire, mais plutôt d’établir des contacts entre les enseignants, les parents et les centres PMS.

Pour Pol Doye, directeur de l’école communale Achille Legrand à Mons, la solution n’est certainement pas d’interdire à un enfant de passer en primaire en raison de ses absences.

"De toute manière, la politique actuelle n’est certainement pas de maintenir les enfants en maternelle, il suffit de voir les nouvelles dispositions en ce sens. Maintenant, je pense que si on ne met pas une obligation dès 5 ans, les parents qui ne mettent pas leur enfant ne le mettront quand même pas. Donc, il faut savoir ce qu’on veut. Si on veut vraiment que les enfants viennent dès la 3ème maternelle, il faut absolument mettre l’obligation, sinon ça coûte pour rien".

3 ans, c'est trop tôt

Une obligation scolaire dès l’âge de 3 ans lui paraît par contre prématurée. "À 3 ans, il y en a encore qui ne viennent que le matin. A 5 ans, là ça me paraît quand même essentiel, d’autant qu’on parle du cycle 5-8 depuis plus de 20 ans maintenant. Or, si on veut le mettre en place, il faut quand même qu’il y ait une continuité au niveau de la présence des enfants".

Ceci dit, même si une fréquentation assidue est importante, les institutrices sont contre toute mesure pouvant pénaliser les enfants. "Je pense que ce serait déjà pénalisant de ne pas avoir fait de maternelle. Il faut qu’ils puissent venir voir ce qui se passe en première primaire" explique Mme Fanny.

Et sa collègue d’insister sur la nécessité de redonner aux parents de la confiance en l’école et elle lance une sorte d’appel:

"Je pense que les parents ne sont pas au courant du travail en amont avant d’arriver en première primaire, de ce qu’on fait faire aux enfants et de l’importance de la socialisation, de la pédagogie du travail journalier, parce que c’est vraiment un travail journalier, ce n’est pas une fois de temps en temps, c’est tous les jours".

Ces deux institutrices reconnaissent toutefois que dans leur école, rares sont les enfants absents en classe. Malheureusement, tous les enfants n’ont pas cette chance.