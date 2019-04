Faut-il réformer le décret inscription?

Où vais-je commencer mes humanités en septembre prochain ? Cette question, des élèves se la posent encore. Ils sont 1 500 à encore être sur liste d’attente. A qui la faute ? Au fameux décret inscription ? Tant pour Françoise Bertieaux, cheffe de groupe MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles que pour Laurent de Briey, chef de cabinet de la ministre de l’Enseignement, il faut en tout cas plus de transparence… pour le bien des parents et des enfants.

>> A lire sur le même sujet : Réviser ou supprimer le décret inscription? La position des partis pour les élections 2019

Le nerf de la guerre: les critères

Ce décret, c’est lui qui organise les critères d’inscription dans les écoles secondaires. Opaques, inégalitaires … Ils sont souvent critiqués. Pour Françoise Bertieaux, le plus grand reproche que l’on peut leur faire, c’est leur manque d’adéquation avec la réalité des parents. "L’indice composite est extrêmement complexe, tous les critères sont mélangés… Et surtout il ne tient pas compte des critères pédagogiques, d’adhésion à un projet scolaire. Or c’est ce qu’il faudrait remettre au centre de l’inscription" détaille-t-elle au micro de Soir première. Pour Laurent de Briey, c’est vrai que ce décret est complexe. Mais cette complexité, dit-il, reflète une recherche d’égalité. Modifier les critères, une option ? Peut-être, mais pas question de simplement amender le décret selon la cheffe de groupe MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Le risque de modifier un critère, c’est qu’il se répercute autrement sur un autre", dit-elle. Faudrait-il alors mettre le décret inscription à la poubelle ? Pour Laurent de Biey, ce ne serait pas la solution. Certes, il a de fameux défauts, et tous les parents n’ont pas accès à la même information le concernant, ce qui est déplorable, mais selon lui, "supprimer le décret inscription ce ne serait pas renforcer la liberté des parents… mais renforcer la liberté de choix des directeurs". Pour Françoise Bertieaux, "Il faut tout mettre à plat, et remonter un processus de cadre des inscriptions".

La priorité: l’attractivité

Si 1500 jeunes élèves sont encore sur liste d’attente, il y a pourtant encore de nombreuses places libres dans certaines écoles. Mais le problème, selon la cheffe de groupe MR à la fédération Wallonie-Bruxelles, c’est que ces places, les parents n’en veulent pas. Pourquoi ? Parce qu’elles ne sont pas attractives. Ce serait donc ça, la priorité. Un constat que partage le chef de cabinet de Marie-Martine Schyns. Pour Laurent de Biey, jamais aucun décret ne pourra satisfaire les parents, tant que que certains d’entre eux ne pourront pas mettre leurs enfants dans l’école de leur choix. La seule chose à faire, dit-il, s’est de créer de nouvelles places, et miser sur cette attractivité. "Cette année, 4 nouvelles écoles vont ouvrir à Bruxelles. Ça fait pratiquement 500 nouvelles places pour le 1er septembre 2019" explique le chef de cabinet.

On a tellement tardé… tellement tardé

Mais encore pour ses nouvelles places, la question de l’attractivité se pose, selon Françoise Bertieaux. Car une nouvelle école, doit bâtir sa réputation, son image, ce qui prend un certain temps. "Si on avait travaillé directement sur l’attractivité des places libres, et ce, dès la mise en place de cette version du décret soit il y a 10 ans, peut-être que les parents accepteraient aujourd’hui d’y mettre leurs enfants" déplore-t-elle.