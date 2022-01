Faut-il réduire la durée de la quarantaine en Belgique, sur base de quels critères ?

La cinquième vague de Covid 19 et son variant Omicron conduisent certains pays à l’allègement de la période de quarantaine, et ce afin de sauvegarder la vie socio-économique. Des études scientifiques ont démontré que le variant Omicron est moins létal, 40% plus transmissible, et a un temps d’incubation plus court que ses prédécesseurs. Pour ces raisons certains experts pensent que la Belgique devrait aussi envisager de réduire la durée de la quarantaine.

►►► A lire aussi: Comité de concertation: vers un changement pour les stratégies concernant les quarantaines et le testing ?

Si le nombre de contaminations lié au variant Omicron ne cesse d’augmenter de manière exponentielle, le taux d’hospitalisation est inversement proportionnel. C’est sur base des dernières données scientifiques que des pays ont déjà adapté certaines mesures sanitaires comme la durée de la quarantaine. La France, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal et la Suisse ont décidé de réduire cette durée d’isolement de 10 à 7 jours si les personnes contaminées sont entièrement vaccinées. Quant aux États-Unis fortement impactés par Omicron, les autorités ont réduit ce temps à 5 jours.

Le variant Omicron moins létal que le variant Delta

Yves Coppieters, professeur de santé publique et épidémiologiste à l’ULB, soulève la spécificité du temps d’incubation et de contagion du variant Omicron : " C’est vraiment un variant moins létal, moins dangereux. Les études ont montré que les formes graves de complications pulmonaires sont 10 fois moins importantes avec le variant Omicron qu’avec le variant Delta. Donc, on peut se permettre une circulation plus importante de la population et une reprise plus rapide des activités. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que lorsqu’on est touché par le variant Omicron, on est contagieux 3 jours avant les symptômes environ et encore 2 à 3 jours après l’expression des symptômes. "