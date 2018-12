Faut-il que les étudiants non résidents payent plus pour étudier chez nous?

25 000 étudiants européens non-résidents en Belgique francophone sont présents aujourd'hui dans nos auditoires. Des étudiants, qui payent le même minerval que les étudiants résidents au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sachant que le minerval ne permet pas de financer l'enseignement supérieur, ne faudrait-il pas leur faire payer plus cher pour faire des études chez nous ? C’est ce que pense Vincent Yzerbyt, professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation à l’UCL. Mais pour le député européen Marc Tarabella, ce n'est pas une solution. Débat.

Les étudiants non-résidents représentent 1/8ème des étudiants qui fréquentent nos hautes-écoles et universités.

Comme augmenter le minerval uniquement pour les étudiants non-résidents seraient de l’ordre de la discrimination, Vincent Yzerbyt propose une sorte de tour de passe-passe. Il propose d’augmenter dans un premier temps le minerval pour l’ensemble des étudiants qui s’inscrivent dans l’enseignement supérieur francophone. Et dans un second temps, de procurer aux étudiants résidents en Belgique le montant identique à cette augmentation via une bourse universelle, de telle sorte que la différence pour eux serait nulle par rapport à la situation actuelle, explique-t-il au micro de Soir première.

Cela voudrait dire qu’indirectement, les étudiants européens non-résidents en Belgique, comme les étudiants français par exemple qui sont nombreux sur les bancs de nos universités, payeraient plus cher leur minerval.

Le coût annuel moyen par étudiant pour sa formation est de 9 400 € selon l’OCDE alors que le montant moyen du minerval pour un étudiant est de 835 € à l’université. Imaginons ainsi que le minerval soit augmenté à 1600 €, cela pourrait rapporter plus de 35 millions d’euros pour renflouer les caisses, selon les calculs du professeur publié dans le journal Le Soir.

Une discrimination déguisée ?

Une proposition qui ne plaît pas au député européen Marc Tarabella. Pour lui, elle entre directement en contradiction avec les principes du pacte de New-York qui reconnait et protège le droit à l’éducation et énonce que l’enseignement supérieur doit etre rendu accessible à tous en pleine égalité et en fonction de capacité de chacun. "Il découle de ce principe qu’il ne faut pas relever les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur" explique le député européen, qui ajoute également que toute discrimination fondée sur la nationalité est juridiquement condamnable.

Or en ce qui concerne l’égalité de traitement, pour le professeur Yzerbyt, le droit européen prévoit justement que tous les pays européens puissent réserver des allocations d’études à leurs étudiants résidents (donc cette fameuse bourse proposée). Juridiquement cela tiendrait donc la route selon Vincent Yzerbyt.

Chercher l’argent ailleurs

"Bien sûr l’ouverture a ses limites." estime Marc Tarabella qui atteste d’un problème concernant la présence importante d’étudiant non-résidents en Belgique et qui souligne l’intérêt dans certaines filières des quotas limités, comme c’est le cas dans les études de kinésithérapie, de médecine ou encore de dentisterie. "Mais le problème c’est que la faute est surtout française ! Dans toute une série de domaines, notamment dans celui des études supérieures, n’assume pas ses missions correctement, et finalement se déchargent sur la communauté française voisine d’une série d’étudiants qui légitimement veulent venir étudier chez nous. Mais là on doit se protéger" dit-il. Se protéger oui donc, mais pas via le portefeuille des étudiants (et de leurs parents). "Comme ses étudiants pèsent de façon très lourde sur nos finances publiques, il faut demander un dédommage à la France" avance le député européen. Cela permettrait selon lui, de garantir l’accès à l’enseignement supérieur aux personnes de conditions modestes qu’elles soient résidentes en Belgique ou non.