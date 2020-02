Faut-il protéger le patrimoine des campagnes en Wallonie ?

C’est en 2017 que tout a commencé. Comme tous ses congénères, Maurice chante au petit matin. Normal. On est à la campagne, dans le petit village de Saint-Pierre d’Oléron, en Charente-Maritime. Cela fait des siècles que c’est comme ça, et tous les habitants s’en sont accommodés. Tous ? Pas les voisins de Maurice et de sa propriétaire, qui ont intenté une action en Hustice pour nuisances sonores.

Si nos voisins français ont voté cette loi, c’est que les litiges se multiplient dans les campagnes. Le plus emblématique est celui qui a opposé le Coq Maurice et sa propriétaire à ses voisins.

Un décret wallon pour le patrimoine rural ?

Va-t-on pour autant légiférer ? C’est ce que souhaite la FUGEA, la Fédération unie des groupements d’éleveurs. Hugues Falys, son porte-parole : "Les nouveaux arrivants dans les villages sont parfois un peu exigeants. Ils ont quitté la ville pour le calme de la campagne et n’acceptent pas le moindre désagrément. Nous voulons communiquer positivement et surtout vers le politique pour qu’ils reprennent la balle au bond par rapport à ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale française, d’inscrire dans textes de loi que le patrimoine sensoriel a sa place dans le monde rural. Le politique s’engage couramment pour défendre l’agriculture familiale. Si on veut protéger les quelques agriculteurs qui restent, il faut s’engager dans cette voie-là".

Willy Borsus, le ministre wallon de l’Agriculture ne l’envisage pas à ce stade. "Je suis favorable à la réalisation de chartes dans les communes pour que chacun soit bien conscient qu’il faut respecter le travail et la vie des autres. A la campagne, effectivement il y a le tracteur qui passe, il y a les vaches dans les champs et cela fait partie de notre ruralité".

Willy Borsus n’exclut pas cependant de légiférer si cela s’avérait utile : "On pourrait imaginer un décret, mais commençons par une charte et si nécessaire, je suis favorable à un texte qui viendrait rappeler ce qu’implique la vie agricole, les animaux, tout ce qu’on observe depuis des siècles et qu’on doit accepter si on vient vivre à la campagne, même s’il ne faut pas d’excès non plus".

Certaines communes ont déjà adopté ces chartes de bon voisinage. C’est le cas à Assesse. Dany Weverbergh, son bourgmestre : "Une charte est distribuée aux nouveaux habitants pour leur indiquer quelles sont les 'nuisances' qu’ils doivent accepter et demander aux agriculteurs de faire en sorte que les nuisances ne soient pas trop importantes".

Le paysage rural wallon a changé. Vu la densité de la population en Belgique, les prix à la hausse en ville et les envies de calme, de plus en plus citadins viennent s’y installer. Depuis 1980, le nombre d’exploitations agricoles a chuté de 70%. Mais ceux qui restent en activité n’ont pas envie d’être mis en difficulté par les néo-ruraux.