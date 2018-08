Le 30 juillet dernier, l'Assemblée nationale française votait une loi, promise durant la campagne d'Emmanuel Macron, pour interdire l'usage du smartphone à l'école. Concrètement, de la maternelle au collège inclus, le smartphone sera interdit dès cette rentrée 2018 partout en France. Au lycée, cette décision reviendra à l'établissement.

L'arrivée de cette loi a été saluée par beaucoup : enfin, on remet de l'ordre à l'école, on remet les interactions réelles au centre! Ce serait aussi une bonne manière de lutter contre le cyber-harcèlement, le visionnage de pornographie ou l'addiction aux écrans. Mais d'autres déplorent cette même loi : interdire le smartphone est une aberration, un anachronisme, sachant qu'il est un vecteur identitaire important pour les adolescents. Il vaudrait mieux l'autoriser et encadrer l'usage, voire même le faire entrer dans les salles de classe pour l'utiliser à des fins pédagogiques.

Et chez nous, qu'en est-il? Il n'existe à ce jour aucune interdiction ou encouragement clair au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si le sujet fait l'objet d'une réflexion dans le cadre du Pacte d'excellence, c'est pour l'heure à chaque établissement scolaire de décider s'il interdit ou non l'usage du smartphone dans ses murs.

Faut-il interdire le smartphone à l'école? Est-ce un vrai plus pour les élèves? Ne risque-t-on pas de les couper des évolutions en marche? Peut-on vraiment contrôler les élèves sur une telle interdiction? Qu'en pensent les parents, rassurés que leur enfant aient sur eux un moyen d'être joints? Faut-il faire du smartphone un outil pédagogique?

