Faut-il imposer le masque aux enfants de plus de 10 ans? Le bilan que l'on tire à Courcelles

Faut-il imposer le masque aux enfants de plus de 10 ans? - © Tous droits réservés

L'exemple de Courcelles

Chez nous, une commune impose le masque aux enfants de plus de 6 ans dans les écoles depuis déjà deux mois. La commune de Courcelles a pris cette décision le 16 novembre, en pleine deuxième vague de coronavirus. A ce moment-là, la décision suscite la polémique, au point que les autorités communales finissent finalement prévoir une exception : les enfants peuvent ôter le masque si les parents le demandent explicitement, par écrit.

Deux mois plus tard, où en est-on dans les écoles courcelloises ? Les élèves de moins de 12 ans se sont-ils habitués au masque? La réponse est mitigée.

Qu'en pensent les enfants?

"C'est un peu bizarre de se retrouver avec un masque à l'école, ca m'a fait un peu peur au début" explique Gabriel, 6 ans. "C'est très chaud et quand je transpire un peu, ça sent mauvais", ajoute-t-il. "C'est bien parce que ça protège contre le corona", lance Lucas, 10 ans. Avant d'ajouter : "mais parfois j'étouffe avec!"

A l'école Saint-Lambert, environ 70% des enfants de 5ème et 6ème primaire portent le masque. Chez les plus jeunes, les parents sont plus nombreux à émettre des réticences.

Dans la classe de Madame Colette, en première primaire, la moitié des enfants portent le masque. "Maintenant, c'est rentré dans les habitudes de certains. Ils le portent du matin au soir. Mais d'autres l'ont quand ils arrivent le matin et le retirent en cours de journée. Ils ont chaud, cela les chatouille, ils ont du mal à se faire comprendre par leurs copains... S'ils le retirent, je ne leur dis pas de le remettre. Puisque ça les dérange...", explique Colette Lété, institutrice.