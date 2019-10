Faut-il exiger des normes antipollution plus strictes pour les motos et les scooters ?

Les normes antipollution des motos, scooters et tricycles à essence sont-elles suffisantes ? Pendant longtemps, les deux-roues motorisés ont été épargnés sous prétexte qu’ils sont moins nombreux que les voitures sur la route et qu’ils parcourent moins de kilomètres. Ils représentent seulement 8% des véhicules en circulation.

Mais cela pourrait changer. Une étude récente épingle la pollution générée par les motos et scooters. Elle a été réalisée à Paris par l’ICCT, l’ONG à l’origine des révélations du Dieselgate.

Et les résultats sont saisissants : les motos et scooters diffusent jusqu’à 11 fois plus de monoxyde de carbone, et 6 fois plus d’oxyde d’azote qu’une voiture à essence.