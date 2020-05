Faut-il enfouir nos déchets nucléaires pour des centaines de milliers d'années ?

C.Q.F.D., ce qui fait débat, en mode grand entretien : 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste. Notre invitée, ce jeudi : Sigrid Eeckhoudt, porte-parole de l’Ondraf.

L’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies gère l’élaboration d’un plan pour l’enfouissement à long terme des déchets les plus radioactifs. Depuis le 15 avril, l’organisme a lancé sur son site internet une consultation publique sur son projet de plan d’enfouissement. Un plan pour stocker les déchets les plus radioactifs très loin dans le sol, pour une durée indéterminée. La consultation a été lancée pendant la crise du covid 19. Le dossier du nucléaire est clivant et certains évoquent déjà une stratégie pour que cette consultation passe inaperçu.

Pour Sigrid Eeckhoudt, "c’est une décision importante que nous demandons et dont nous avons besoin, c’est une décision sur le principe. Pourquoi continuer dans cette période ? La Belgique est pour le moment en infraction par rapport à la commission européenne, il faut avancer, et pour cette consultation il n’y a pas de contacts physiques. Nous avons suivi toutes les règles pour faire cette consultation. Le but est vraiment d’informer en toute transparence les citoyens. Et nous allons prendre en considération toutes les remarques."

C’est quoi, le stockage géologique ?

Le stockage géologique est la solution retenue pour gérer les déchets les plus radioactifs. Comment cela fonctionne ? "On va emballer les déchets dans un container, puis ils seront enterrés dans une couche géologique stable. On parle de plusieurs centaines de mètres de profondeur, entre 200 et 600 mètres. L’idée du stockage géologique, c’est ne jamais récupérer les déchets. Mais dans la loi de 2014, il est écrit qu’il est possible de récupérer les déchets, dans une période à définir, on évoque entre 100 et 150 ans."

Enterrer nos déchets est-il vraiment fiable ? "Nous sommes vraiment certain que dans une couche stable géologique et adéquate nous pouvons garantir la sûreté pendant très longtemps. […] Depuis 40 ans, nous faisons de la recherche en Belgique là-dessus. Nous avons comparé plusieurs choses. Dans le monde, tous s’accordent sur cette solution du stockage géologique définitif."

La localisation de sites

Il n’y a encore aucun lieu défini pour assurer ce stockage rassure Sigrid Eeckhoudt.

"En ce qui concerne l’endroit de stockage, il n’en est pas question pour le moment. Il s’agit juste d’une décision sur le principe du stockage géologique. Cela a évidemment de l’importance la localisation, mais ce ne sera que quand le gouvernement fédéral nous donnera le feu vert. A ce moment-là, le processus de dialogue avec les communes commencera et lors ce processus, les communes ont toujours le droit de dire non."