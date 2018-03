Faut-il encore manger de la viande ?

Avec le scandale Veviba, l’industrie de la viande est une nouvelle fois sous pression. Depuis quelques années, la viande est sous le feu des critiques. En particulier la production industrielle.

La souffrance animale, les fraudes, l’impact environnemental, les scandales sanitaires, les conséquences pour la santé, n’en jetez plus, la viande est sous un feu croisé.

Résultat, la consommation de viande a baissé chez nous. En 10 ans, la consommation par personne et par année est passée de 98 à 84 kilos. Le flexitarisme (consommer moins de viande sans y renoncer totalement), le végétarisme (exclure la chair animale de son alimentation), le véganisme (se passer de tout produit animal dans sa vie courante) sont en augmentation.

La filière viande peut-elle réagir à cette évolution ? La production industrielle de viande peut-elle apprendre de ses erreurs ? La production artisanale est-elle une alternative viable pour ceux qui veulent consommer responsable ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table Benoit Cassart, secrétaire de la Fédération du commerce de bétail et de la viande, Sébastien Snoeck, expert Agriculture et Elevage chez Greenpeace et Hugues Falys, vice-président de la FUGEA, agriculteur et enseignant en agronomie à la Haute Ecole de Namur-Ciney.

"Débats Première" en direct ce mardi 13 mars dès 12h30 sur La Première.