Faut-il déboulonner les traces du passé colonial de la Belgique?

Statues de Congolais à la Lever House - © JFH

Pagaïeuse congolaise à la Lever House - © JFH

Expliquer et contextualiser ces traces coloniales, c'est une revendication de militants comme Kalvin Soiresse Njall de Mémoire coloniale ou de Julien Truddaïu, chargé de projet ONG Coopération par l’Éducation et la Culture (CEC) et co-auteur du livre Notre Congo. Ce dernier décrypte pour nous les traces coloniales inscrites dans l'architecture de deux bâtiments bruxellois emblématiques de la colonisation aujourd'hui occupés par une école d'ingénieurs et le Conservatoire : l'ancienne maison Lever qui exploitait la palme au Congo et le Cercle colonial.