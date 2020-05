Fausses locations à la Côte belge : comment une fille et sa mère ont escroqué plus de 100 personnes via 2ememain

Derrière la promesse d’un appartement sur la digue avec vue sur la mer, une escroquerie particulièrement bien organisée. Deux femmes, une mère et sa fille, originaires du Brabant wallon, étaient poursuivies ce lundi par le Tribunal correctionnel de Nivelles. Elles sont accusées de faux en écriture, usages de faux, faux informatiques et escroqueries, pour avoir mis en location des biens fictifs situés sur la Côte belge. Le parquet du Brabant wallon dénombre 48 victimes au total… Le duo, O. et J., avait déjà été condamné en novembre 2019 dans un dossier similaire pour lequel 69 victimes ont été recensées.

J’ai toujours eu des doutes par rapport à certaines annonces mais là…

Mohamed, 46 ans, est Bruxellois a été l’une des victimes du duo. S’il bosse dans l’informatique et est au fait des petites combines du web, il est tombé dans le panneau, l’illusion ayant été tellement parfaite. Il était présent ce lundi devant le tribunal tout comme des dizaines d’autres victimes.

Tout débute à quelques jours du week-end de Pâques 2019, entre les 19 et 22 avril. Il va faire chaud, très chaud. Mohamed, son épouse et leurs trois enfants veulent s’offrir une escapade bien méritée à la mer. "Je me suis mis en quête d’une location saisonnière", raconte-t-il à la RTBF. C’est sur le site 2ememain.be qu’il pense avoir trouvé son bonheur. Une annonce l’attire, il prend contact. "On me dit que l’appartement est loué mais on me transmet les annonces d’un autre propriétaire."

Mohamed communique par chat et mail avec ce dernier qui dispose "d’un appartement à Coxyde, sur la digue. L’appart était sympa." Le bien est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble et compte deux chambres. Idéal pour la petite famille. Le deal est conclu.

350 euros pour quatre jours

Mais Mohamed reste tout de même méfiant. Il veut procéder à quelques vérifications : il s’apprête à verser 350 euros (dont 150 euros de garantie) pour quatre jours sur place. "J’ai toujours eu des doutes par rapport aux annonces qui sont postées sur 2ememain.be", explique-t-il. "Je préfère d’autres sites où la sécurité est plus grande avec des authentifications d’identité, etc. Mais j’ai déjà eu des expériences positives également. Et puis là, j’ai vérifié une série de choses qui me semblaient correspondre à la réalité."

Mohamed effectue ainsi une recherche au niveau des photos de la location. "Je découvre que le bien est également proposé sur le site Internet d’une agence qui a pignon sur rue à Coxyde et les photos sont identiques." Premier point rassurant. Autre élément : sur le site de l’agence, l’appartement est disponible aux dates choisies par Mohamed. "Je me suis dit : l’agence n’est pas parvenue à le mettre en location. Et en dernière minute, le propriétaire le loue en direct. Tout cela me semble plausible."