Farhad Khosrokhavar "La prison est un des lieux propices à la radicalisation

Liège a été touché par une attaque meurtrière ce mardi. Un homme a tué trois personnes avant d’être abattu par la police. Il était en permission de sortie, et était censé rentrer en prison ce soir. Il se serait radicalisé en prison. La prison comme lieu de radicalisation, c’est l’objet de plusieurs enquêtes du sociologue franco-iranien Farhad Khosrokhavar. Il était l’invité d’Eddy Caekelberghs dans Au bout du Jour.

La prison propice comme lieu de radicalisation. C’est un phénomène qui n’est pas nouveau, mais qui vient encore de tristement s’illustrer à Liège ce mardi. Pour le sociologue, c’est effectivement un schéma difficile à enrayer : "On y développe la haine de la société, notamment en rentrant en contact avec d’autres détenus qui ont des penchants contre la société. Et surtout, les détenus ont le temps de la murir, cette haine. Et puis, l’absence de confort minimal dans les prisons n’aide pas".

Un changement de modèle de la radicalisation

Entre 2000 et 2013, Farhad Khosrokhavar a mené des enquêtes dans les prisons. Et il observe que des changements sont à noter : "La différence se voit surtout entre 2013 et 2016, ce qui correspond avec la naissance de Daech. Auparavant, celui qui se radicalisait éprouvait souvent le besoin de s’en revendiquer. Mais maintenant, ce n’est plus le cas. Ils se sont bien rendus compte qu’en le faisant, ils se font suivre par les renseignements généraux et les services de sécurité. Avant, le modèle était extraverti. Maintenant, il est introverti, voire secret. On se rase la barbe et on ne parle pas directement aux autres détenus. Le fondamentalise et la radicalisation se sont modifiés dans leur moyen d’expression".

Un changement de modèle qui rend la tâche des gardiens encore plus difficile concernant le repérage de la radicalisation. Et sur ce point, le sociologue dénonce le manque criant de personnel : "Dans les maisons d’arrêt, il y a un surveillant pour une centaine de détenus. Alors qu’il faudrait un surveillant pour une trentaine. Ils n’ont donc pas le temps d’observer correctement les détenus. C’est l’une des déficiences du système".

On peut également se poser la question des programmes qui sont actuellement mis en place pour aborder les radicalisés ? Sont-ils efficaces ? Pour Farhad Khosrokhavar, ils ont en tout cas été mis en place tardivement : "En France, on est encore dans une phase d’expérimentation. On a eu le nombre le nombre le plus élevés de jeunes qui sont partis en Irak, tandis qu’en Belgique vous avez eu la proportion la plus élevées de jeunes qui sont partis en Syrie et en Irak. En France, on a commencé la déradicalisation en 2014, ce qui est très tardif. L’Angleterre a commencé en 2007. Je ne dis pas que le résultat est mirobolant, mais cela a quand même apporté d’un lot d’expérience. Pour ce qui est de la Belgique, au niveau municipal, il y a une plus grande autonomie qu’en France. Je crois qu’il faudrait entre les deux pays une plus grande coopération pour partager les expériences. Si on ne le fait, les radicalisés le font".

