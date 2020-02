Fanny Appes poignardée par son ex-compagnon dans un train: "Elle était harcelée depuis des mois"

Fanny Appes, 30 ans, une ancienne athlète du club de Nivelles, a été poignardée dans un train ce matin en gare de Linkebeek. Elle était harcelée depuis des mois par son ex-compagnon. C'est lui qui l'a agressée avant de prendre la fuite. C'est un autre passager du train qui lui est venu en aide.

Elle a été hospitalisée et elle est à présent hors de danger.

Elle était harcelée par son ex-compagnon depuis des mois. Noël Levêque, l'un des anciens entraîneurs de Fanny Appes et président du club de Nivelles, explique: "C'est l'aboutissement d'un harcèlement qui dure depuis des mois. Elle avait perdu son travail à cause de lui, il essayait de la retrouver avant et après son travail. Elle avait aussi abandonné l'entraînement, elle avait peur qu'il ne vienne la retrouver. Elle était dans un état d'angoisse et de stress permanent. Elle avait déménagé et ne disait à personne où elle habitait. Le harcèlement était continuel: ça a commencé avec des publications Facebook puis ça a été des coups..."

Selon Noël Levêque, l'homme était déjà très jaloux lors de leur relation. "Elle devait participer au championnat d'Afrique, et il avait déchiré son passeport pour l'empêcher d'y aller. Elle l'avait quitté. Après a commencé le harcèlement".



Fanny Appes avait porté plainte à la police. Elle avait lancé un véritable appel au secours sur Facebook disant qu'elle n'avait plus la force de se battre toute seule.