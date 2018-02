Famiwal, nouvelle caisse wallonne d'allocations familiales, bientôt installée à Charleroi

Le chantier de la réforme des allocations familiales, désormais régionalisées, avance bien en Wallonie. Avalisé il y a quelques jours en commission du parlement régional, le projet de décret devrait être adopté mercredi prochain en séance plénière, pour une entrée en vigueur en 2019.

Parallèlement à ce parcours politique, le reste se met en place aussi. Il fallait bien choisir un nom pour la nouvelle caisse publique wallonne d’allocations familiales. La ministre de tutelle Alda Greoli (cdH) vient de le dévoiler: ce sera Famiwal, appelée à remplacer l’actuelle structure fédérale Famifed.

Et puis il fallait aussi lui trouver un toit. Famiwal sera installée à Charleroi, capitale sociale de la région, dans le bâtiment Soleo.

Situé dans la ville haute, il appartient à l’intercommunale Igretec (qui s'y trouve également) et à Ethias (qui y possède une agence). Entièrement rénové, inauguré en septembre dernier, ce bâtiment a été primé lors d’un concours dédié aux constructions publiques les plus innovantes.

468 travailleurs de Famifed devraient être transférés en Wallonie. Entre 150 et 220 personnes dans ce nouveau siège central, et entre 250 et 300 dans les antennes provinciales (à Charleroi, Mons, Liège, Wavre, Namur et Libramont).