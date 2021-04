Faky : la plateforme de fact checking de la RTBF

Faky: la plateforme pour vous aider à lutter contre la désinformation - Faky, comment ça... Faky est une plateforme numérique indépendante d’aide à l’évaluation de la fiabilité de l’information consultée sur le web et qui participe à lutter contre la désinformation. La plateforme présente quatre fonctionnalités principales : - La première concerne l’analyse d’une information à partir d’une URL. L’utilisateur récupère le lien vers un article et le soumet à Faky. C’est cette fonctionnalité qui a été modifiée et rendue plus lisible. Les partenaires pour procéder à cette analyse sont : «Le Decodex » du Monde (analyse des sources) et « Les Décodeurs » du Monde (Fact Checking de liens référencés), le « Détecteur de désinformation » issu d’une collaboration entre Sopra Steria et la RTBF (analyse de la syntaxe), « Textgain » (analyse de la subjectivité) et « Neutral News » (analyse du contenu, des sources et de la dissémination). Les trois autres fonctionnalités sont : - la recherche d'informations fact checkées à partir de mots-clés ou d’une question - l’analyse d’image - un flux d’articles « fact checkés »