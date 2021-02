Fait-on face à un épisode de froid exceptionnel?

Ces derniers jours, un joli tapis neigeux et des températures négatives persistantes donnent à la Belgique une véritable atmosphère hivernale . Avec -13,8°C mesurés dans les Hautes-Fagnes et -8,6°C à Bruxelles, le mercure plonge. Mais fait-on face à un épisode de froid particulièrement remarquable? Tout dépend du point de comparaison.

Par ailleurs, continue Pascal Mormal, "ce froid soudain s’est retrouvé combiné à une neige poudreuse tenace. On a pu voir de beaux paysages enneigés, ce qui a renforcé une sensation hivernale.” Pourtant, ajoute le météorologue, la neige n’est pas tombée en quantité: “À peine 4cm à Uccle. Mais par de telles températures, elle ne fond pas et reste au sol. Ce qui n’est pas si commun.”

On n’est donc plus habitué ni à la belle neige, ni aux longues périodes de gel. Et pour cause: les vagues de froid sont de plus en plus rares ces dernières décennies.

“Ces trente dernières années, on a connu trois vagues de froid: en 1991, 1996 et 2012. Avant ça, il y en avait en moyenne tous les 4 ans”, explique Pascal Mormal.

En parallèle de ce déclin, il y a une augmentation des vagues de chaleur. “Avant, il y avait un équilibre entre les vagues de chaleur et les vagues de froid. Désormais, il y a 7 fois plus de vagues de chaleur avec des températures extrêmement élevées”, souligne Pascal Mormal.

En conclusion, la météo de cette semaine prouve que l'hiver peut encore offrir de beaux épisodes de froid, mais on peut s'attendre à ce qu’ils soient toujours de plus en plus rares.