Faire son jogging en ville: quels dangers pour la santé ?

Pour rappel, PM 2.5 désigne les particules fines plus petites que 2,5 microns. Selon l’OMS, on estime à 4,2 millions le nombre de décès prématurés causés dans le monde par la pollution ambiante (de l’air extérieur) dans les zones urbaines et rurales en 2016. Ces particules provoquent des maladies cardiovasculaires et respiratoires, et des cancers.

Dans la capitale et a fortiori dans les autres grandes villes belges, les bénéfices d’une bonne activité physique l’emportent presque toujours sur les dangers de l’air pollué. Comparé à d’autres villes comme Delhi, où en 2016, la concentration moyenne annuelle en particules fines PM 2.5 a atteint les 143 µg/m³, à Bruxelles, on observe des chiffres plus raisonnables : 16 µg/m³. C’est presque 10 fois moins qu’à Delhi, mais toujours au-dessus du seuil recommandé par l’OMS de 10 µg/m³.

Faut-il alors pratiquer la course à pied ou toute autre activité physique en ville ? Pour Olivier Brasseur, en charge du laboratoire qualité de l’air pour Bruxelles Environnement, la réponse est oui, en suivant quelques conseils pour profiter au mieux des bénéfices d’une activité physique.

Il faut absolument éviter les heures de pointe du matin et du soir

Pour l’éviter, il faut savoir d’où vient la pollution. En ville, c’est surtout le trafic automobile. « Le trafic qui est à l’arrêt, donc dans les embouteillages, c’est vraiment le pire des cas. On observe d’importantes émissions de polluants. Il faut absolument éviter les heures de pointe du matin et du soir », explique Olivier Brasseur. « Quand ça roule, on observe un effet de turbulence et les voitures dispersent les polluants. C’est le même effet qu’apporte le vent qui chasse les polluants, donc en cas de tempête, c’est parfait pour la qualité de l’air. »

Le chercheur a aussi observé que plus les particules sont fines, plus elles sont dispersées rapidement par le vent. S’écarter d’une dizaine de mètres du trafic offre donc un effet non négligeable sur la qualité de l’air. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui courent dans les parcs urbains.

En revanche, si vous n’avez pas accès à votre petit coin de verdure, tout est question de temps d’exposition. « Ce n’est pas passer par la rue de la Loi qui va être dangereux, c’est d’y être bloqué pendant 2 heures qui pose des problèmes de santé », affirme Olivier.

Pas d’excès de panique si vous devez courir dans la rue. Evitez les axes encombrés, regardez la météo et privilégiez une séance de jogging tôt le matin ou en fin de soirée.

Et pour ceux qui vont au travail à vélo ?

De plus en plus de Belges prennent leur deux-roues. Que ce soit la traditionnelle bicyclette ou plus récemment, la trottinette électrique, les raisons sont souvent les mêmes, pratiquer une activité physique, réduire et éviter le trafic, faire un geste pour l’environnement. Pourtant, être cycliste, c’est un peu être le dindon de la farce.

« On vous dit souvent de prendre votre vélo pour aller au travail. Mais certains axes urbains sont très pollués. En plus, lors d’un effort physique comme à vélo ou pendant la marche, on respire 3 à 4 fois plus d’air que ceux qui sont dans leurs voitures. C’est pourquoi on conseille aux cyclistes de consulter notre cartographie pour choisir des axes routiers moins encombrés. »