Faire sa communion : un choix, une tradition, un rite de passage ?

Le mois de mai, c’est la saison des communions… Première communion, profession de foi, confirmation… Dans les familles catholiques, la tradition se perpétue mais elle n’est plus aussi généralisée qu’autrefois. Agnès Loizeau est enseignante et catéchiste à Jurbise. Quand elle compare à sa jeunesse, elle remarque un changement dans les habitudes des familles : « c’est vrai que nous, on ne se posait pas beaucoup de questions de notre temps, on faisait ce que nos parents nous avaient appris, maintenant les enfants ont quand même plus le droit à la parole et c’est bien aussi… ». Les âges de ces fêtes ont aussi beaucoup changé. Autrefois on faisait sa « petite communion » à l’âge de 7 ans, ensuite on parlait de « grande communion» suivie de la confirmation, un sacrement chrétien que les enfants de familles catholiques faisaient vers 12-13 ans… Aujourd’hui, la confirmation se fait vers 10 ans, deux ans seulement après la première communion. Si on compare à la fin du vingtième siècle, le nombre de confirmations et de communions a-t-il fortement baissé ? Difficile de répondre à la question, faute de chiffres disponibles. Dans son rapport publié en 2018, l’Église catholique belge nous parle de 41.060 confirmations en 2016 mais difficile de comparer avec le passé, il n’y a pas de statistiques. Les premières communions semblent avoir toujours la cote mais les enfants ne vont pas toujours jusqu’à leur confirmation. Dans beaucoup de familles, on leur laisse le choix. L’an dernier, dans l’Évêché de Tournai, il y a eu près de 3.000 premières communions et seulement un peu plus de la moitié de confirmations.

Emilie Desmet est la maman d’Elsa, 9 ans qui sera confirmée l’an prochain, un choix personnel de l’enfant : « pour la première communion c’est nous qui avons décidé mais avant de commencer les deux années de catéchisme pour la confirmation, nous lui avons laissé le choix, elle savait par contre que si elle refusait, chez nous il n’y aurait pas de fête laïque ». La jeune Elsa est très enthousiaste quand elle parle de sa future communion : « pas pour la fête et les cadeaux, ça n’a pas d’importance, ce qui compte c’est d’avoir Jésus dans mon cœur » affirme l’enfant.