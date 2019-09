Faillite de Thomas Cook: Brussels Airlines commence à annuler des vols

La compagnie Brussels Airlines a annoncé ce lundi soir dans un communiqué qu’elle allait "se voir obligée de commencer à annuler des vols" qu’elle opère au nom de Thomas Cook, dans une situation financière critique. Deux vols aller-retour au départ de Bruxelles et vers la Tunisie seront annulés ce mercredi 24 septembre, en direction d’Enfidha (vol SN3881 et vol SN3882) et de Djerba (vol SN3885 et vol SN3886).

Brussels Airlines précise que cette décision fait suite au fait que le tour-opérateur "ne peut pas honorer ses arriérés de paiement des dernières semaines." La compagnie a précisé qu’elle allait travailler sur son plan de vol pour "les semaines et les mois à venir."