Faillite de Thomas Cook: Brussels Airlines commence à annuler des vols, journée cruciale ce mardi

La compagnie Brussels Airlines a annoncé ce lundi soir dans un communiqué qu’elle allait "se voir obligée de commencer à annuler des vols" qu’elle opère au nom de Thomas Cook, dans une situation financière critique. Deux vols aller-retour au départ de Bruxelles et vers la Tunisie seront annulés ce mercredi 24 septembre, en direction d’Enfidha (vol SN3881 et vol SN3882) et de Djerba (vol SN3885 et vol SN3886).

Brussels Airlines précise que cette décision fait suite au fait que le tour-opérateur "ne peut pas honorer ses arriérés de paiement des dernières semaines." La compagnie a précisé qu’elle allait travailler sur son plan de vol pour "les semaines et les mois à venir."

Une journée cruciale

Mais rappelons-le, Thomas Cook Belgique est pour l'instant toujours en activité. Mais pour combien de temps ?

Ce mardi sera une journée sera cruciale. Le personnel attend des informations très concrètes sur les salaires. C'est théoriquement demain qu'ils doivent être versés. L'argent existe mais apparemment les comptes en banque sont bloqués.

Si l'information est avérée, cela veut dire que les employés ne seront pas payés et qu'ils pourraient se croiser les bras dès aujourd'hui. Des réunions sont prévues : assemblée du personnel, puis nouveau conseil d'entreprise.

La faillite est -elle inéluctable ?

La direction disait "non" ce lundi en montrant les liens avec Thomas Cook Allemagne dont dépend Thomas Cook Belgique. Un espoir existe de ce côté-là, mais un espoir ténu.

Les syndicats, eux, n'y croient pas trop : "Le directeur a dit la chance est très faible, mais il y a une chance. Et même si c'est 1%, je vais essayer. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que peut-être on essaie de gagner du temps. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la conviction que cela va mal se terminer", a déclaré à la RTBF Katrien Degryse, déléguée Setca

Dommage alors que Thomas Cook Belgique se porte bien. Mais voilà l'arbre britannique s'abat sur ses voisins et cela risque de coûter 600 emplois en Belgique.