Faille dans e-Health : le risque de préjudice grave lié à l’appli CovidScan "n’est plus démontré"

Le tribunal de première instance de Bruxelles a estimé vendredi qu’après corrections et "tenant compte du renforcement de la sécurité de l’application eHealth, le risque de préjudice grave, ou à tout le moins d’inconvénients sérieux, découlant de l’application Covid Scan et de sa fonctionnalité liée à la suspension list, n’est plus démontré actuellement."

Un expert judiciaire avait été nommé. Il a constaté l’existence de cette faille et a émis un certain nombre de recommandations techniques. Pour y répondre, la plateforme e-Health a effectué huit corrections techniques destinées à améliorer la sécurité de Covid Scan, a assuré cette dernière devant la justice.

►►► À lire : Visée par une action en référé, eHealth apporte des précisions sur l’app CovidScan

A la suite de ces corrections, le juge a estimé que "dans ces conditions et tenant compte du renforcement de la sécurité de l’application, intervenu en cours de procédure, le risque de préjudice grave, ou à tout le moins d’inconvénients sérieux, découlant de l’application Covid Scan et de sa fonctionnalité liée à la suspension list, n’est plus démontré actuellement", indique enfin Charta 21 qui "prend acte de cette décision et analysera les options possibles avec ses avocats".