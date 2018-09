"Fahrenheit 11/9": quand Michael Moore compare Trump à Hitler

Du Trump bashing ? Une succession d’images et de points de vue compilés qui ridiculisent – une fois de plus - le président des Etats-Unis ? "Fahrenheit 11/9", le nouveau brûlot de Michael Moore a su éviter ce piège fatal. La presse américaine est (quasi) unanime : le documentaire se veut une véritable mise en garde autour du fascisme qui va, rampant, dans une société en manque de repères. Le cinéaste appelle les Américains à entrer en résistance contre leur président.

Une mise en garde autour du fascisme

Tout commence comme un pied-de-nez fait à l’adresse du pouvoir. "Trump, président ? Impossible…", voilà ce que déclaraient la plupart de ses opposants mais aussi de ses nombreux supporters. Pendant une vingtaine de minutes – pour un film qui en compte 120 -, on assiste effectivement au choc ressenti, après l’élection, avant que Donald Trump n’enfile officiellement le costume de Président des Etats-Unis. "Je pensais assister effectivement à une sorte de catalogue d’infamies imputées à Trump", écrit le journaliste de Variety. "Et tout le début du documentaire, ce n’est que cela. Ensuite, Moore dévie vers l’enquête journalistique. Parce que ce film, c’est avant tout une véritable mise en garde autour du fascisme. Le message ? Oui, il pourrait s’implanter ici."

Fidèle à son sens de la provocation, Michael Moore n’hésite pas à faire un parallèle entre l’accession au pouvoir de Donald Trump, à coup de promesses démagogiques, d’autoritarisme et d’attaques contre la presse, et celle de des Nazis d’Adolf Hitler dans les l’Allemagne des années 30. "Le film raconte comment les fondations sont en train d’être posées pour mener à une destruction à grande échelle de la démocratie", note encore Variety. "Dans la dernière demi-heure, Trump est un dictateur. Il a castré le Parti républicain. Moore s’accorde même le droit de la comparaison ultime : Hitler. Mais pas pour le plaisir d’associer Trump à l’esprit le plus maléfique du XXème siècle. Mais pour dire : voilà ce qui est train d’arriver. Alors que personne ne le voyait venir. En terminant avec un dernier message : passez à l’action maintenant ou vous n’en aurez jamais plus l’opportunité." Michal Moore se concentre sur l’apathie des électeurs en avertissant que la démocratie peut céder au despotisme.

Comparer Trump à Hitler. Scandaleux ? Jugez vous-mêmes !

Nous le disions, presse américaine n’est pas unanime. Le style Moore, très porté sur le sens du spectacle, est régulièrement critiqué. De même, Michael Moore, qui exhorte ses compatriotes à s’impliquer d’ici les élections de mi-mandat de novembre, dans le but de battre les candidats républicains, fait ricaner certains critiques. Comme le New York Times qui déplore : "Le film se termine sur un coup de théâtre, c’est artificiel, ça apporte un peu d’émotion, mais le but n’est pas atteint." Rolling Stones fait la part des choses : "Oui, le documentaire est parfois un peu lourd. Mais c’est aussi un ovni, un film qui nous capte." Et, en allant un pas plus loin : "Fahrenheit 11/09, c’est le portrait d’un Trump intimidateur, menteur, raciste et qui ne cache pas ses instincts les plus bas. Le président dirige son pays comme une de ses sociétés, comme une dictature. Michael Moore compare même Trump à Hitler. Scandaleux ? Jugez vous -mêmes !"

La Maison-Blanche n’a pas encore réagi à la projection. La sortie dans les salles belges est prévue le 10 octobre prochain.