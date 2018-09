Facture d'électricité, risque de black-out : quel est l'impact de ce nouveau couac nucléaire?

Aujourd'hui, seuls les réacteurs de Doel 3 et Tihange 1 sont opérationnels. Et cela risque d’être encore le cas cet hiver au vu des dégradations dans le béton constatés récemment dans les réacteurs de Tihange 2 et Doel 4. Sur son site, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire assure que : "Ces événements n’ont eu aucun impact sur la population, les travailleurs et l’environnement". Mais c'est bien une situation exceptionnelle pour Damien Ernst, professeur à l'ULG et spécialiste de l'énergie : "On pourrait très bien imaginer qu’un tiers de la flotte nucléaire soit disponible en novembre, soit 2000 MW, et la moitié voire moins en décembre."

Risque-t-on un black-out?

"Cela risque d’être très juste", poursuit Damien Enst. "Si on se prend une contingence supplémentaire, par exemple une perte subite d’une ligne d’importation, alors là, oui effectivement, on aura un problème de sécurité publique et d’approvisionnement." Il faudra donc s'approvisionner davantage à l'étranger, en Allemagne par exemple, pour autant que ces pays puissent fournir assez d'électricité.

Durant l'été 2014, quatre réacteurs nucléaires étaient à l’arrêt. Avec 3000 MW disponibles à l'époque, les autorités craignaient que des familles soient privées d'électricité quelques heures pendant l'hiver. Aujourd'hui, ce sont donc cinq réacteurs qui sont à l'arrêt mais aucune demande de rationnement d'électricité n’est pour le moment d’actualité.

Augmentation du prix de l’électricité

La facture d'électricité risque toutefois d'être salée pour les ménages. Pour Damien Ernst : "Un ménage en 2019 qui avait un contrat à prix fixe pour son électricité va payer 100 euros en plus qu’en 2018. Quelqu’un qui a un contrat à prix variable pour l'électricité va déjà payer 100 euros en plus en 2018 par rapport à 2017. Et l’augmentation n’est pas finie, ça risque encore d’empirer dans le futur".