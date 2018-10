Face aux restrictions de consommation, la Wallonie est-elle à cours d'eau ?

Onze communes wallonnes sont toujours concernées par les restrictions d'eau, Vielsam est la dernière en date. Les habitants sont priés de reporter le lavage de leurs véhicules et l'arrosage de leurs pelouses. Si la pluie ne revient pas d'ici deux à trois semaines, d'autres mesures plus strictes et plus contraignantes sont envisagées. De là à dire que la Wallonie manque d'eau ?

La réponse est non, la Wallonie est et reste autosuffisante en eau. La preuve, elle se permet chaque année d'expédier près de 40% de sa production vers Bruxelles et la Flandres. Le sud du pays dispose en effet d'importantes ressources en sous-sol, les fameuses nappes phréatique situées le long du sillon Sambre et Meuse.

Chaque année 330 millions de mètres cubes d'eau en sont extraits. 76% de l'eau consommée par les ménages et les entreprises wallons provient de ces réserves souterraines.

Pourquoi ces mesures de restriction ?

Les autorités wallonnes appliquent là le principe de précaution. Le cocktail sécheresse et canicule que la Belgique a connu cet été a empêché les nappes phréatiques de se régénérer. La nappe des craies, située autour de Mons, est actuellement à son plus bas niveau depuis 10 ans. En attendant de nouvelles pluies, on demande aux habitants de se montrer économes afin d'éviter une pénurie.

La pluie annoncée la semaine prochaine va-t-elle permettre de normaliser la situation ?

Oui et non, car une fois la pluie tombée, il faut compter seulement une semaine pour que l'eau remplisse les nappes superficielles, situées à 20 mètres de profondeur. En revanche, les nappes dites profondes, nichées à près de 100 mètres sous nos pieds patientent en moyenne 6 mois avant de voir l'eau de pluie arrivée jusqu'à elles. Elles seront, à nouveau, à leur plus haut niveau pas avant le mois de mars prochain.