Face au froid, Trump se moque du réchauffement climatique, l'Agence atmosphérique lui répond

Des dizaines de millions d'Américains sont concernés par l'alerte au grand froid lancée cette semaine. Face à ce constat, le président Donald Trump a réagi sur Twitter en remettant une nouvelle fois en cause le changement climatique. "Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique mondial? S'il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi!", a-t-il ironisé.

L'Agence océanique et atmosphérique (NOAA) a répondu au président américain. "Les tempêtes hivernales ne prouvent pas que le réchauffement climatique n'arrive pas", a écrit la NOAA sur Twitter. A l'appui, l'Agence a publié un dessin montrant que l'augmentation de la température des océans est justement responsable de ces épisodes de froid.

La NOAA renvoie Donald Trump vers un article de son site internet, écrit en 2015 et expliquant ce phénomène. "Des températures plus élevées occasionnent plus d'évaporation, ce qui rend l'atmosphère plus humide et augmente le nombre de des pluies et des chutes de neige", écrit l'auteure de l'article.