Face au Covid, est-ce utile d’avoir un saturomètre chez soi ?

Souffle court, sensation d’oppression, la détresse respiratoire est l’un des symptômes du Covid-19. Lors d’une prise en charge à l’hôpital, le personnel médical vérifie la saturation en oxygène des patients grâce à un saturomètre. Ce dispositif médical existe aussi en modèle compact et portatif. Certains sites en proposent à la vente aux particuliers et on les trouve même en supermarché.

Mais est-ce utile pour savoir si on manque d’oxygène et donc si on doit se rendre aux urgences ? Nous avons posé quelques questions à Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre à Bruxelles.

Qu’est-ce qu’on saturomètre ?

"Un saturomètre sert à mesurer la saturation en oxygène. On le place sur le doigt et cela calcule le taux d’oxygène dans le sang. Ce n’est pas parfait car pour avoir un vrai taux en oxygène dans le sang, il faut faire une prise de sang artérielle et on peut alors être précis. Le saturomètre va donner une estimation."

Que peut-on lire sur un saturomètre ?

"La norme idéale c’est d’avoir 100% de saturation en oxygène. Cela veut dire que le sang fait bien son boulot en termes de transport d’oxygène. Mais il y a plein de situation dans la vie où l’on peut être en dessous de 100% de saturation en oxygène et que cela ne soit pas inquiétant. Il y a aussi des gens qui ont une pathologie chronique qui fait que leur saturation de routine n’est pas de 100%."

Comment savoir si ma saturation est normale ?

"En général, on va avoir une saturation entre 90 et 100%. Il y a des gens chez qui 90% vont être inquiétants et d’autres pas du tout. C’est pour cela qu’avoir ce genre de dispositif à la maison peut être problématique. Toute information médicale, que ce soit une tension, une fréquence cardiaque ou un résultat de laboratoire cela nécessite une interprétation. Si ce n’est pas interprété par quelqu’un qui s’y connaît cela peut-être mal interprété. On peut s’inquiéter pour rien ou inversement ne pas s’inquiéter à temps. Par ailleurs, la qualité d’un saturomètre acheté au supermarché à 20 euros peut être mise en doute."

Est-ce utile d’avoir un saturomètre à la maison ?

"Il ne faut pas penser qu’il suffit de donner un saturomètre aux gens pour savoir s’ils doivent aller aux urgences. Il s’agit d’une simplification dangereuse. La saturation est un paramètre parmi d’autres pour faire un diagnostic. La majorité des gens ne sont pas capables d’interpréter leur saturation et donc c’est inutile d’en acheter un."