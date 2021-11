Face au coronavirus, "il faut qu'on arrête avec la pensée magique : dans une épidémie, il y a des avancées, et des reculs"

Alors que l'épidémie de coronavirus reprend de la vigueur en Europe, et particulièrement dans notre pays, des modifications des mesures sanitaires sont de plus en plus envisagées, notamment une adaptation du Covid Safe Ticket (CST), la vaccination obligatoire, ou encore, la vaccination (volontaire) chez les enfants entre 6 et 11 ans. Car le vaccin n'est pas la solution miracle à cette épidémie, et que les mesures pour protéger les personnes les plus vulnérables doivent continuer de s'adapter, en fonction de l'évolution épidémique.

►►► Coronavirus : les experts du GEMS préconisent une fermeture du secteur de la nuit durant 1 mois, et le port du masque, partout à l’intérieur, dès 9 ans

"D'une certaine manière il faut qu'on arrête avec la pensée magique. Cette pandémie, elle est extrêmement complexe à gérer, nous n'allons pas pouvoir la résoudre avec une seule mesure, il va falloir une combinaison de mesures, il va y avoir des avancées, des reculs et c'est assez propre aux épidémies" résume Virginie Pirard, membre du Comité consultatif de bioéthique et invitée de Thomas Gadisseux dans la matinale de La Première de ce lundi. Elle insiste sur l'importance du contexte socio-économique, et de la confiance envers les autorités, dans l'adhésion de la population à ces mesures difficiles. "Il faut prendre en compte les conditions sociales qui permettent de mobiliser les ressorts éthiques chez les individus, (...) il faut mettre des mots sur le scénario que l'on cherche à atteindre, et c'est à ce moment-là que l'adhésion pourra survenir."