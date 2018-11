Face à la polémique, la Chine ré-interdit le commerce de cornes de rhinocéros et d'os de tigre

La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe auprès des associations de défense des animaux. Fin octobre, la Chine avait décidé de légaliser le commerce de produits à base de corne de rhinocéros et d'os de tigres, reconnus là-bas pour leurs vertus en médecine traditionnelle chinoise. Suite à la vaste polémique que cette décision avait engendrée, le gouvernement a décidé de faire marche arrière en réintroduisant l'interdiction.

"Le gouvernement chinois n'a pas changé ses positions sur la protection de la faune sauvage et ne diminuera pas la répression sur le trafic et le commerce illégal de produits provenant du rhinocéros et du tigre", a déclaré lundi Ding Xuedong, directeur du fond souverain China Investment Corporation (CIC).

Cet homme d'état défend les autorités chinoises après que la polémique qui a suivi l'annonce, le 30 octobre de la légalisation du commerce de produits tels que l'os de tigre ou la corne de rhinocéros sous certaines circonstances "particulières".

Cette marche arrière législative en faveur du bien-être animal a immédiatement été saluée par les organisations de défense de la faune.