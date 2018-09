Face à la demande de "destruction massive des sangliers", le ministre Collin promet d'aider les agriculteurs

"On ne laissera aucun éleveur seul", a assuré René Collin, ministre wallon de l'Agriculture lors de la réunion qui se tenait aujourd'hui à midi à Namur. Durant cette rencontre, il a fait face aux représentants des producteurs de la filière porcine et de l’AFSCA. "Nous examinons le soutien économique que nous pouvons apporter non seulement par rapport au préjudice subi mais aussi par rapport aux investissements qui pourraient être nécessaires", a-t-il ajouté face au secteur, inquiet.

Le ministre a également refait le point sur les différentes mesures de sécurité prises ces derniers jours et sur la situation des producteurs affectés par cette crise.

Le virus de la peste porcine africaine, très résistant, inquiète la Fédération wallonne de l’agriculture. "On nous annonce que ça va durer quelques mois, et peut-être même plusieurs années", a expliqué Joseph Potier, président de la Fédération wallonne de l’agriculture interrogé sur les ondes de Matin Première ce jeudi. "Il y a quand même 11 pays qui refusent d’importer de la viande venant de Belgique. Et là, c’est un gros problème pour nos éleveurs qui ont déjà souffert d’autres crises et qui, maintenant, ont une crise supplémentaire au niveau de la peste porcine. Et leurs revenus risquent d’en pâtir énormément", a-t-il poursuit.

"Sur 20 ans, le nombre de sangliers en Wallonie a quadruplé"

La concentration importante de sangliers en Wallonie augmente le risque de maladie : "Sur 20 ans, le nombre de sangliers en Wallonie a quadruplé. Ce que nous demandons donc d’abord, c’est d’avoir une destruction massive des sangliers pour que ça ne se reproduise plus et qu’on puisse régler ça plus facilement", détaille Joseph Potier.

La Fédération Wallonne de l’Agriculture demande également au ministre fédéral Denis Ducarme d’évaluer les possibilités d'indemniser les éleveurs fortement impactés par cette crise de la peste porcine africaine : "Pour le moment, on n’a pas encore eu de réunion avec lui, mais ils sont en train d’étudier la question".

Géraldine Boseret, vétérinaire épidémiologiste, insiste, quant à elle, sur l’importance de la solidarité entre les différents acteurs de cette crise : "Il est important que les autorités régionales et nationales dans le secteur agricole, dans le secteur de la chasse, dans les départements Nature et Forêt, les vétérinaires, etc. puissent agir ensemble, de concert, pour pouvoir avoir une lutte qui soit la plus rapide et la plus efficace possible”.