Face à l'afflux d'étudiants français, la FEF demande plus de moyens pour les études en psychologie

Étudiants sur les marches d’escaliers dans les auditoires, manque de places en stage et manque de promoteurs de mémoire, les étudiants en psychologie n’en peuvent plus. Soutenus par la Fédération des étudiants francophones (FEF), ils ont manifesté ce mercredi à l’ULB pour dénoncer le manque de moyens consacrés à leur domaine d’étude.

En cause, un afflux massif d’étudiants français en psychologie depuis quelques années. En effet, les règles d’accès au master en psychologie en France ont été renforcées et entraînent une sélection drastique des étudiants. Résultats, de nombreux recalés français viennent poursuivre leurs études chez nous. Ainsi, le master en psychologie de l’ULB compte 459 étudiants actuellement. Il y en avait six fois moins en 2016… alors que le financement lui n’a pas augmenté.

Selon le diagnostic réalisé par la FEF, "on constate une augmentation significative du nombre d’étudiants inscrits en Master en psychologie au sein des quatre universités francophones" alors que le financement octroyé aux établissements ne suit pas. Ainsi, cela engendrerait un "climat de compétition malsain entre les étudiants". Les étudiants sont ainsi contraints de venir le plus tôt possible en cours pour s’assurer une place assise dans les auditoires.

Les étudiants français pas visés par les plaintes des étudiants belges

Si l’afflux d’étudiants français en Belgique est bien la cause du problème, il ne s’agit pas pour le FEF de les pointer du doigt ou de demander des quotas à l’instar de ce qui se fait en médecine. D’ailleurs, les Français de l’ULB sont autant désolés et victimes de la situation que leurs collègues belges. En revanche, l’une des solutions évoquées par la FEF pour palier le manque de places en stage en Belgique est de demander aux Français des réaliser leur stage dans leur pays. Il n'y a effectivement pas assez de psychologues pour accueillir les 459 étudiants de l'ULB, auxquels il faut ajouter les étudiants des trois autres facultés de psychologie francophones du pays.