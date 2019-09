Fabian Culot (administrateur d'Enodia) sur Nethys: "On verra au final qu'aucune commune n'a perdu un euro"

Muriel Gerkens (Ecolo) et Fabian Culot (MR), tous deux administrateurs de l'intercommunale Enodia (ex-Publifin), répondaient aux questions d'Arnaud Ruyssen ce mardi soir dans Ce Qui Fait Débat sur La Première, suite aux derniers développements de l'affaire Nethys.

Faute grave a été commise

Sur l'opacité de l'opération de vente de Voo à un fonds d'investissement américain, "faute grave a été commise", affirme d'emblée Muriel Gerkens:"je ne vais pas leur pardonner le fait d'avoir agi sans nous en informer au préalable, on ne peut pas accepter qu'ils se réfugient derrière le respect de la confidentialité", précise l'administratrice Ecolo au sein de l'intercommunale liégeoise.

Fabian Culot rappelle lui le mandat confié par Enodia à la société Nethys en décembre 2018, à savoir adopter toutes les mesures utiles en vue de redéfinir le périmètre d'action pour que Nethys ne détienne plus de positions majoritaires dans des secteurs concurrentiels. "Aujourd'hui, explique l'administrateur MR, le débat sur la table n'est pas ce mandat mais bien la manière dont il a été exécuté (...) Le problème, c'est la situation de cette société au carrefour de deux mondes qui ont de plus en plus de mal à se comprendre: celui de l'économie privée et celui des intercommunales".

Les communes vont-elles récupérer leurs billes ?

"Ce qui a dysfonctionné ici, poursuit Muriel Gerkens, c'est qu'il y a plusieurs communes et province qui ont mis des moyens ensemble, qui ont confié à certains acteurs la réalisation de projets économiques et puis qui ont perdu complètement le contrôle".

"Nethys a tout de même constitué un capital très important", commente Fabian Culot, conscient de l'inquiétude des communes actionnaires. Mais, assure-t-il, "on comparera demain le capital investi par rapport au retour garanti, si la cession des actifs intervient, et on verra j'en suis persuadé, que personne n'a perdu un euro (...) Les chiffres dont on dispose démontrent une très importante augmentation de valeur de la mise de départ des communes".

CQFD, Ce Qui Fait Débat, un face-à-face sur une question d’actualité chaque jour à 18h20 sur La Première et à 20h en télé sur La Trois.