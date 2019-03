Exposition aux pesticides: une école participante à l'étude veillera au grain

Une étude de l'Institut scientifique de service public (ISSEP) réalisée en 2018 démontre les écoles situées dans un cadre agricole concentrent des dizaines de produits chimiques. Des substances qui peuvent se retrouver dans la cour de récréation voire dans des classe. A l'école Saint-Joseph de Grez-Doiceau, le directeur rassure mais veut une application stricte des mesures dans l'optique de diminuer les teneurs aux abords de l'école.

L'école est entourée par les champs et une route... qui la sépare d'un champ. Saint-Joseph de Grez-Doiceau, c'est une école située en pleine zone agricole et elle s'est portée volontaire pour participer à l'étude de l'ISSEP en septembre 2017. Aujourd'hui, les résultats sont rendus publics et Paul Vandeleene directeur de l'école ne s'étonne guère: "Dans les champs autour de nous, on cultive des pommes de terre, du maïs, du colza. Je savais depuis toujours qu'il y avait des risques de présence de pesticides dans l'école et donc je ne suis pas si étonné de voir le rapport parlant de leur présence, de traces dans la cour mais aussi dans certaines classes. Par contre, je trouve la teneur finalement encore assez rassurante car les doses mesurées sont souvent infimes. Par contre il y a des traces de substances interdites depuis 1974 et depuis 1993 comme du DDT par exemple et là ça a été le grand étonnement de retrouver encore ce produit".

C'est donc plutôt la nature des produits qui le choque. Mais de là à savoir si ces produits viennent de l'activité agricole ou d'ailleurs, d'une utilisation par des particuliers par exemple, Paul Vandeleene ne s'engage évidemment pas. Il affirme d'ailleurs avoir de bons rapports avec les agriculteurs du coin, sept d'entre eux étaient d'ailleurs présents lors des séances d'informations et "il n'y avait pas d'inquiétudes dans les échanges que nous avons eu mais bien des questions quant au type d'agriculture utilisée et des mesures à prendre".