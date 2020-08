Explosions à Beyrouth : les agences de l’ONU lancent un appel urgent aux dons, Oxfam Belgique s’organise

Les agences de l’ONU ont lancé vendredi un appel urgent à la solidarité internationale envers le Liban dont la capitale a été dévastée mardi par une explosion, en sus des 9 millions de dollars déjà débloqués sur les fonds humanitaires des Nations unies.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé 15 millions de dollars, tandis que l’Unicef a dit vouloir recueillir au moins 8,25 millions de dollars, lors d’une conférence de presse en ligne, réunissant également le Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut-Commissariat aux Droits de l’homme et le Haut-commissariat aux Réfugiés.

Pointant la situation déjà précaire du pays dont la moitié des habitants vivent désormais dans la pauvreté, ces responsables ont souligné l’urgence d’intervenir dans deux domaines (médical et alimentaire) alors que des silos, des conteneurs et des hôpitaux ont été détruits mardi.

"Les besoins sont énormes et immédiats", a lancé Marixie Mercado, porte-parole de l’Unicef (Fonds des Nations unies pour l’enfance), évoquant "jusqu’à 100.000 enfants déplacés", selon des estimations, après que leurs foyers eurent été touchés par l’explosion, des écoles abîmées et "des milliers" d’équipements de protection contre le nouveau coronavirus détruits.

L’OMS s’est notamment inquiétée de la surcharge des hôpitaux, des pénuries de médicaments et de fournitures médicales. Elle estime avoir besoin de 15 millions de dollars pour couvrir les traumatismes d’urgence immédiats, les besoins de santé et la lutte contre le Covid-19.

"Trois hôpitaux ne fonctionnent plus, 2 sont partiellement endommagés" ainsi que des centres de santé, a rappelé Christian Lindmeier, le porte-parole de l’OMS.

Dans ce pays paupérisé, en proie à la "crise des réfugiés" et du Covid-19, "la vulnérabilité s’est encore accrue avec l’explosion", a-t-il insisté.

Oxfam Belgique s’active

Oxfam Belgique lance un fonds d’urgence pour répondre aux besoins les plus urgents des Libanais, après la double explosion catastrophique survenue mardi dans le port de Beyrouth, qui a fait au moins 154 morts et 5000 blessés, indique l’ONG vendredi dans un communiqué.

Oxfam travaille avec des partenaires locaux pour évaluer la manière dont ils pourront apporter assistance à ceux qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance dans l’explosion.

L’ampleur et la magnitude de la catastrophe signifient que des centaines de milliers de personnes ont besoin d’une aide immédiate, notamment de nourriture, d’abris, d’eau, de carburant et de protection, ainsi que d’un soutien pour reconstruire leur vie et des moyens de subsistance à long terme.

"Les personnes dont les maisons ont été endommagées ou complètement détruites se trouvent dans l’impossibilité de financer leur réparation, et les biens de première nécessité comme le blé et les médicaments seront bientôt rares, car le port de Beyrouth, le principal point de stockage et d’approvisionnement de la ville, a été anéanti. Un effort colossal sera nécessaire pour se remettre sur pied", a déclaré le responsable du plaidoyer politique d’Oxfam au Liban, Bachir Ayoub.

Selon la chargée de plaidoyer humanitaire pour Oxfam Belgique, Catherine De Bock, "la dévastation à Beyrouth est inimaginable, et la reconstruction sera longue et difficile". "Nous sommes solidaires de tous ceux qui ont été touchés et travaillerons ensemble à la reconstruction", a-t-elle ajouté.