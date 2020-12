Explosions à Beyrouth : le Premier ministre démissionnaire Diab inculpé avec trois ex-ministres

Un juge libanais chargé de l’enquête sur l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth en août, a inculpé le Premier ministre démissionnaire Hassan Diab et trois anciens ministres de négligence, a indiqué jeudi à l’AFP une source judiciaire.

M. Diab a démissionné quelques jours après l’explosion, qui a fait plus de 200 morts, mais il continue de gérer les affaires courantes en attendant la formation d’un nouveau gouvernement. La déflagration a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt abritant depuis des années, de l’aveu des autorités, des tonnes de nitrate d’ammonium sans précaution.

Selon une source judiciaire, M. Diab ainsi que les ex-ministres Ali Hassan Khalil (Finances), Ghazi Zaayter et Youssef Fenianos, qui avaient toux deux dirigé le ministère des Travaux publics et des Transports, ont été inculpés de "négligence et d'avoir causé des décès".

Le juge Fadi Sawan commencera à interroger les accusés lundi, a précisé à l'AFP cette source judiciaire qui a requis l'anonymat.

Le 4 décembre, le Hezbollah libanais, puissant mouvement armé et poids lourd de la politique libanaise, a annoncé qu'il engageait des poursuites judiciaires à l'encontre d'un ex-député et d'un parti politique qui l'ont accusé d'être responsable de l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth.

Le drame du port est venu aggraver la crise politique, économique et sociale dans laquelle le Liban est englué depuis plus d'un an.

Outre une dépréciation historique de sa monnaie et une hyperinflation, le pays est sans gouvernement depuis plus de trois mois.