Explosions à Beyrouth : la place de la Bourse, lieu de solidarité avec le Liban

Ce rassemblement était tenu à l’appel des associations "Amitié sans frontières" et "Les amis du Liban". À cette occasion, une photo de la ville de Beyrouth encore intacte a été affichée.

Ce mardi 4 août 2020, une violente double explosion a fait plus d’une centaine de morts et des milliers de blessés à Beyrouth au Liban.

"Ce que l’on ressent actuellement c’est un choc. Il y a de la colère, de la tristesse et du désespoir aussi. C’est le pays qui est complètement détruit" détaille une Libanaise d’origine.

Ce rassemblement à avoir lieu tout en respectant les mesures sanitaires. Les personnes voulant se recueillir pouvant venir sur l’espace dédié quelques instants, par groupe de 10 maximum.

Cette explosion a rappelé des heures sombres de l’histoire du Liban. "Ça me fait penser à la guerre en 2006. On a vécu la même intensité de bombardements. On ne sait toujours pas ce qu’il se passe, ni ce qu’il va se passer mais je sens que j’en ai marre".

Ce drame est également un traumatisme pour les Libanais, aujourd’hui en Belgique, et qui ont vécu dans la capitale libanaise. "Voir notre ville comme ça c’est envahissant. Quand on voit toutes les rues où j’ai grandi et les endroits que je connais, cette explosion c’est perdre notre chez-nous".