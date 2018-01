Bilan de l'explosion à Anvers: deux morts et 14 blessés

Ce mardi, les services de secours ont découvert deux morts dans les décombres du bâtiment. On déplore aussi quatorze blessés dont un dans un état critique. C'est le bilan, ce mardi matin, de l'explosion survenue lundi soir dans le centre d'Anvers . Selon notre journaliste sur place, il n'est pas exclu qu'une troisième victime soit encore sous les décombres. Mais à 13 heures, les grues présentes sur place ont totalement détruit les restes du bâtiment explosé. Ce qui met sans doute un terme aux recherches d’éventuelles autres victimes.

Les réparations d'urgence ont débuté dans les bâtiments qui n'ont pas été détruits, pour que les résidents puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. Selon les pompiers d'Anvers, certains murs des immeubles détruits présentaient encore ce mardi matin, des risques d'effondrement. D'autres habitations ont subi d'importants dégâts mais il n'y a pas de risques de destruction.

A 13H30, le roi et le Premier ministre se sont rendus sur place .

Les secours sur les lieux de l'explosion. - © Harold Camus

Il est à peu près 22h quand cette une explosion souffle un bâtiment situé au Paardenmarkt. Très vite les secours se rendent sur place, évacuent les bâtiments aux alentours et procèdent aux recherches sous les décombres avec des chiens renifleurs. Sept personnes sont sorties des décombres. Et un bilan provisoire est communiqué : 14 blessés, dont 5 dans un état grave et un jugé dans un état critique.