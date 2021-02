Exploration de Mars : qui est la géologue belge aux commandes ?

"J’ai simplement répondu à un appel d’offres" confie Vinciane Debaille. Il y a un peu moins d’un an, elle débarque dans cette équipe qu’elle appelle aujourd'hui "la famille". L’Agence scientifique européenne cherchait des scientifiques européens pour intégrer ce groupe de chercheurs composé de 15 scientifiques et a donc été choisie grâce à son expérience et son travail antérieur sur des météorites d’origine martienne.

Quelle est sa mission ?

Avec son équipe, la géologue aura pour tâche de choisir des échantillons que le robot va forer et potentiellement ramener sur terre. "On a déjà une petite idée de ceux que l’on peut trouver à cet endroit grâce aux images satellite même si je m’attends à quelques surprises quand on arrivera sur place." Et les choix seront forcément délicats. "On sait par exemple que l’on devra choisir 3 échantillons de tels types. Et on se dira : là, c’est le deuxième donc est-ce que l’on prend cette roche-là ou on attend la suivante ? Sachant que l’on ne peut pas revenir en arrière…"

►►► À lire aussi : Exploration de Mars : la Nasa a posé sans encombre son rover Perseverance sur la planète rouge

Le processus et les discussions s’annoncent donc déjà assez complexes parce qu’il faut être sûr "que la roche que l’on a devant soi, on n’en trouvera pas de meilleure". D’ici quelques années, 30 échantillons seulement pourront être ramenés sur terre pour être analysés. Vinciane Debaille fera donc peut-être partie de ceux qui auront trouvé des signes de vie ancienne sur Mars.