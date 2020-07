Exploitation sexuelle, maltraitance,... Child Focus dénonce une augmentation record des cas pendant le confinement

Le nombre de cas de maltraitance d’enfants a fortement augmenté pendant le confinement par rapport à la même période l’année dernière. "Nous sommes mi-juillet 2020 et nous avons plus de dossiers d’atteinte à l’intégrité sexuelle des enfants que sur l’ensemble de l’année 2019", dénonce Child Focus ce mercredi. Dans une lettre ouverte, l’organisation tire la sonnette d’alarme.

A la mi-juillet 2020, Child Focus a déjà ouvert plus de dossiers relatifs à l’intégrité sexuelle des enfants que sur l’ensemble de l’année 2019.

Explosion des cas d’abus en ligne

Depuis le début du confinement, le nombre de signalements de "grooming", soit des adultes qui abordent des mineurs en ligne avec un but d’abus sexuel, a triplé, alerte ce mercredi Child Focus. Les dossiers d’extorsion sexuelle ont eux augmenté de 118%, tandis que les plaintes de jeunes harcelés sexuellement en ligne ont doublé.



Le point de contact civil stopchildporno.be a également recensé trois fois plus de signalements d’abus sexuels. Child Focus cite par ailleurs un rapport d’Europol, qui fait état d’une multiplication par 10 du nombre d’images d’abus sexuels repérées en mars.

Le confinement a augmenté les risques

Europol a analysé à de nombreux égards l’impact du coronavirus sur la criminalité. Et la cybercriminalité est l’un des domaines qui a le plus explosé pendant cette période. Incluant par la même les abus sexuels sur les enfants, indique l’agence européenne des polices.

C’est aussi ce que dénonce Child Focus, pour qui le mal aurait pu, si ce n’est être évité, du moins mieux anticipé. "Dès le début de la pandémie, les spécialistes ont mis en garde contre ce qu’un confinement pourrait signifier pour de nombreux enfants, mais leurs conseils ont été ignorés. En Belgique, les écoles ont été fermées, les activités de loisirs et de sport ont été suspendues. Rester à l’intérieur était le mot d’ordre. A la rue de la Loi, on ne semblait pas penser à l’impact de tout ceci sur les enfants et les jeunes fragilisés. Sans nous en rendre compte, nous avons condamné certains enfants à la maltraitance, à l’exploitation et aux abus", s’insurge l’association dans une lettre ouverte.