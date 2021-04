Expédition Deep Time : 14 scientifiques passent 40 jours dans une grotte pour comprendre comment l'homme s'adapte pour sa survie

Alors que nous subissons le confinement depuis plus d’un an, certains l’ont choisi. Et oui, le 14 mars dernier, 14 volontaires sont descendus dans l’une des plus grandes grottes d’Europe, la grotte de Lombrives, à environ 100 km de Toulouse en France. Ces volontaires se sont donc enfoncés sous terre pour y vivre un isolement total durant 40 jours. Une expédition hors du commun intitulée Deep Time qu’on qualifiera d’une expédition scientifique très particulière, totalement isolée à la fois de repères spatio-temporels et du monde. Cet isolement volontaire est une expérience scientifique à part entière. Quotidiennement, 30 scientifiques suivaient et analysaient toutes les données. Aujourd’hui la mission est achevée avec succès mais les scientifiques suivent encore actuellement les volontaires à travers plusieurs tests.

Une grotte totalement aménagée

Dans cette grotte, les volontaires possédaient un espace de vie avec toutes les facilités, une sorte de magasin général où toute la nourriture était présente. Une lumière pouvait s’allumer en fonction du besoin, des moments où ils étaient réveillés. Et puis, un espace d’habitation à plusieurs centaines de mètres de là, au calme, où ils pouvaient s’isoler pour dormir.

"On est assez fatigué. Je suis fatigué de cette expérience qui a été dans des conditions de 100% d’humidité, de 10 degrés de température et sans aucun accès au temps, mais très heureux d’avoir terminé cette mission et d’avoir réussi finalement à dépasser toutes les contraintes qui étaient les nôtres dans la grotte", explique Christian Clot, directeur de cette mission.