Expatriés dans leur propre pays, les électro-hyper-sensibles n’ont plus d’endroit où vivre

Lignes à haute tension, antennes GSM, Connection Bluetooth, Wifi, … Les ondes électriques sont désormais partout et en permanence autour de nous. Et elles sont le cauchemar des personnes électro-hyper-sensibles chez qui elles provoquent maux de tête, palpitations et mal-être général. Victime de ces troubles, Guy Lerat a dû parcourir 10.000 kilomètres à travers toute la Wallonie pour enfin trouver un endroit où s’installer. Il a cherché pendant plus de six mois. Le tout petit village reculé de Rièzes dans l’entité de Chimay est le lieu encore relativement préservé des ondes où il s’est installé : "Nous avons trouvé finalement ce lieu, à plus de 4 kilomètres de la moindre antenne GSM. Au fond d’une cuvette et au milieu de deux réserves naturelles. Nous sommes aussi à plus de 150 mètres de nos voisins les plus proches. Ils ont le wifi. Et les personnes électro-hyper-sensibles ressentent le wifi jusqu’à 150 mètres". L’électro-hyper-sensibilité de Guy Lerat est telle qu’avant même l’arrivée des nuages noirs et des coups de tonnerre, il perçoit les changements de champs magnétiques et peut annoncer l’arrivée d’un orage.

4 images © Tous droits réservés

Une fuite de plus en plus compliquée

Les autorités publiques comme les opérateurs téléphoniques ont l’ambition d’offrir une couverture maximum pour les utilisateurs de GSM. Un service public. Les zones blanches, encore sans réseau, sont identifiées et les opérateurs se doivent de les combler. Mais c’est précisément ces zones qui sont le refuge des électro-hyper-sensibles. Et cette fuite n’est pas un plaisir, comme l’explique Guy Lerat : "Quand on se découvre électro-hyper-sensible, du jour au lendemain, c’est la vie qui change. Plus de resto, plus de cinéma, de théâtre… Faire les courses devient une difficulté. Se balader dans une ville n’est plus envisageable. On perd son travail parce qu’on ne supporte pas les ondes qui sont partout dans les activités professionnelles : les GSM, les connexions Bluetooth, les GPS. On perd sa famille et ses amis parce qu’eux ne ressentent rien et vous prennent pour des malades du ciboulot…".

4 images © Tous droits réservés

Construire avec des techniques particulières

C’est donc à Rièzes, dans l’entité de Chimay, que Guy Lerat a trouvé la zone encore blanche, ou plutôt gris clair, où il a pu s’installer à l’abri presque complet des ondes électriques. Si vous vous rendez chez lui, malgré l’absence de réseau, vous êtes priés d’éteindre votre smartphone car lui, il émet des ondes et il les cherche, les réseaux. L’habitation est dans le fond d’une cuvette. Préservée. Et c’est là que Guy Lerat construit des logements avec des techniques particulières : "Nous avons choisi des peintures au carbone et au graphite qui peuvent réfléchir les ondes. Pour les vitrages, il y a un oxyde de métal en deuxième couche. Cette construction est un laboratoire. Obtenir une cage de Faraday parfaite n’est pas possible avec les techniques de construction actuelles. Mais nous prendrons des mesures ohmétriques régulières pour analyser la perméabilité de l’habitation aux ondes et essayer d’autres choses". Les techniques utilisées augmentent de quelque 10% le prix d’une construction ordinaire.

4 images © Tous droits réservés

Un refuge et un combat

C’est parce qu’il connaît le désarroi des personnes électro-hyper-sensibles que Guy Lerat construit ces deux logements à deux pas de là où lui a pu retrouver une certaine quiétude. "Nous avions déjà un mobile-home protégé des ondes où nous recevions pour quelques jours des personnes atteintes de cette pathologie afin qu’ils récupèrent quelques jours. Mais ensuite elles replongeaient dans les ondes. Ici, il s’agit d’accueillir des gens pendant quelques semaines ou quelques mois afin qu’elles puissent se reposer, reconstruire une vie sociale et envisager des solutions durables pour elles". L’électro-hyper-sensibilité n’est pas une pathologie reconnue. Les degrés de sensibilité et les symptômes sont extrêmement variables, d’une personne à une autre. Guy Lerat tente donc aussi de faire admettre aux autorités politiques les nuisances induites par l’omniprésence des ondes électromagnétiques auprès d’une part de la population.