Exit l'uniforme gris, le personnel de la SNCB passe au bleu

Plus de 4000 agents dans les trains et les gares de la SNCB vont arborer dès ce lundi leur nouvel uniforme bleu, clairement identifiable par les voyageurs, indique lundi la SNCB dans un communiqué. L’uniforme gris disparaît ainsi après dix années d’existence.

La SNCB compte quelque 4300 collaborateurs qui portent l’uniforme. Il s’agit du personnel d’accompagnement des trains, des sous-chefs de gare et des guichetiers, qui ont tous été consultés dans le choix et la conception de l’uniforme. Les préférences des voyageurs ont aussi été prises en compte dans le choix du modèle, souligne la SNCB.

Une série de pièces sont déclinées en deux variantes : une pour l’hiver et une pour l’été. En plus du pantalon et de la jupe, les dames disposent désormais aussi d’une robe.

Les nuances de bleu sont prédominantes : le manteau et le blazer sont bleu foncé, la chemise des accompagnateurs et le chemisier des accompagnatrices sont bleu clair et celle du personnel de gare bleu vif. Le logo de la SNCB apparaît sur le buste, ainsi que sur le képi ou la coiffe.

La SNCB a par ailleurs imposé des conditions strictes au fabricant, tant pour le choix et la qualité des matières qu’en termes de conditions de travail. Les vêtements de ces nouveaux uniformes qui ne seront plus portés seront d’ailleurs recyclés par la maison de couture en matériaux d’isolation ou d’autres solutions durables. Les anciens uniformes seront eux aussi recyclés.