Excision: le CeMAViE fait de la Belgique une pionnière de la « reconstruction »

Plus de 200 millions de filles et de femmes sont des victimes de mutilations sexuelles dans le monde. Et 30 millions de filles risquent de le devenir dans les dix années qui viennent.

Bien que la majorité d’entre elles vivent dans 30 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, environ 5% de ces femmes mutilées vivraient en Europe. En Belgique, leur nombre est estimé à environ 18.000.

Face à ce fléau, notre pays a adopté une politique très volontariste de prise en charge des victimes. Depuis tout juste cinq ans, ce volontarisme est incarné à Bruxelles par le CeMAViE (Centre Médical d'Aide aux Victimes de l'Excision).

Ce centre est pionnier au niveau mondial.