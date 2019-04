Excès de vitesse: quel sera le montant de l'amende à payer?

Les polices fédérale et locales organisent ce mercredi, pendant 24 heures, un marathon de la vitesse sur les routes du pays. Chacun est invité à lever le pied. De nombreux contrôles de vitesse sont organisés par la police fédérale, qui est aidée par 127 zones locales. Des radars fixes et mobiles sont utilisés.

Amendes administratives

Cela fait plusieurs années que la Justice constate qu'elle n'arrive pas à suivre le rythme des PV pour excès de vitesse. La conséquence directe de cette situation est que des PV sont classés sans suite. Et les chauffards peuvent avoir un sentiment d'impunité. Ce mercredi, le Parlement de Wallonie vote un décret qui permettra, non plus à la Justice, mais à l'administration (le SPW) d'envoyer les PV. L'idée est de désengorger les parquets. Et les excès de vitesse deviennent des amendes administratives. Cela entrera en vigueur au plus tard en 2022, et sans doute plus tôt.

Quels sont les excès de vitesse concernés par cette mesure?

Cela s'appliquera aux automobilistes qui dépassent de 20 ou de 30 km/h la limite de vitesse dans les agglomérations, sur route ou autoroute, en zone 30, aux abords d'une école, etc.

Si un automobiliste dépasse de 30 km/h la limite de vitesse, la Justice reprend la main : le délit sera jugé par le tribunal de Police.

Quel est le montant des amendes?

Le tarif est le même en Région wallonne que dans le reste du pays.

Si vous dépassez la limite de vitesse :

de 0 à 10 km/h : 53 euros

de 10 à 30 km/h: de 64 euros à 383 euros minimum.

►►► À lire aussi : Alcool au volant: quels sont les montants des amendes?

Comment payer son amende ?

Les amende peuvent être payées par virement, selfbanking sur smartphone, tablette ou PC. Cela peut se faire aussi en ligne sur le site amendesroutieres.be. Le numéro d'identification figurant sur l'amende permet au conducteur de s'identifier sur le site, le montant, le numéro de compte et la communication sont préremplis afin d’éviter les erreurs. Sur ce site, le contrevenant à la possibilité de contester son amende, ou même de corriger un paiement non valide en ligne. C'est aussi valable pour les conducteurs étrangers qui sont flashés en Belgique.