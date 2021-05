Examens annulés : "Une évaluation, ça donne un sens au travail de l’élève, mais aussi un sens au travail du professeur"

A l’heure où les élèves de secondaire retrouvent le présentiel à 100%, il reste sept semaines de cours avant les grandes vacances. Elles seront évidemment dédiées à voir un maximum de matières et sans doute à rattraper un peu de retard aussi.

Mais est-ce qu’il y a vraiment du retard qui a été accumulé dans les programmes cette année ? Françoise Colinia, préfète de l’Athénée royal de Mons, en témoignait dans Matin Première : "Du retard, au niveau du programme, au niveau théorique, je vous dirais légèrement, mais au niveau des acquisitions, je ne pourrai vous le dire qu’après une semaine, parce que des élèves ont été très présents dans l’enseignement hybride, d’autres moins, et certains parents ont aidé leurs enfants. Donc, vraiment, pour ce qui est des acquisitions, on verra ça cette semaine".

L’école s’est d’ailleurs adaptée en cours de route : "Au tout début du confinement, j’avais fait une semaine sur deux pour qu’on ait justement une belle semaine pédagogique et une belle semaine pour travailler. Je me suis rendu compte que la démotivation était telle qu’à partir du 1er janvier, j’ai fait un système d’un jour sur deux, et je verrai donc quel a été l’impact au niveau de l’acquisition et des apprentissages".

Comme il s’agit d’un athénée, du réseau Wallonie Bruxelles Enseignement, ça veut dire qu’outre les années certifiantes, il n’y aura pas d’examens cette année.

Une disposition qui indispose plutôt la préfète : "La ministre a pris beaucoup de conseils des experts sanitaires, c’est une certitude, mais elle a moins pris, à mon avis en tout cas, des conseils des experts pédagogues. Bruno Humbeeck, qui, pour moi, est vraiment la référence pédagogue, disait sur vos ondes qu’il fallait des évaluations. Évidemment, il fallait moduler les évaluations, on ne peut pas les faire comme il y a deux ou trois ans, mais il fallait des évaluations. Une évaluation, ça donne un sens, ça donne un sens au travail de l’élève, mais ça donne aussi un sens au travail du professeur. On parle toujours des élèves, mais les professeurs sont également démotivés. Certains ont fait des efforts considérables pour se mettre à la technique, d’autres pour s’adapter à cet enseignement hybride et pour rester toujours motivés, parce qu’à professeur motivé et motivant, élèves motivés. C’est donc aussi pour eux une grande découverte".

Du côté du cabinet de la ministre, on souligne toutefois que la ministre n'a à aucun moment demandé d'annuler les examens, elle s'est contentée de demander de tenir compte des circonstances particulières de cette année dans les évaluations. C'est le pouvoir organisateur du réseau Wallonie Bruxelles Enseignement qui a pris cette décision pour les écoles qui en dépendent.

Le cabinet souligne qu'en outre, la ministre prend évidemment conseil auprès des pédagogues: de nombreuses décisions ont ainsi été prises sur base de l'avis de la Task Force pédiatrique, où sont également représentés pédiatres et pédo-psychiatres.