Examen d'entrée en médecine: un taux de réussite de 15,47%, en baisse par rapport aux années précédentes

Examen d'entrée en médecine : la préparation, le stress et le réconfort - JT 13h - 10/07/2019 Concentration maximale ce mercredi dans les rangées des palais du Heysel. Près de 4000 candidats étudiants en médecine et en dentisterie passent l'examen d'admission. 8 matières au programme. Et donc pas mal de stress et un réconfort bien nécessaire juste avant l'épreuve.