Examen d’entrée en médecine et dentisterie : plus de 4400 candidats vont passer la deuxième épreuve ce samedi

Ce matin a lieu la deuxième épreuve de l’examen d’entrée de médecine et de dentisterie. Certains le passent pour la première fois mais pour une majorité c’est une seconde chance après avoir raté la première session en juillet dernier.

Parmi eux beaucoup de non-résidents belges pour qui la pression est plus forte. Ils ne peuvent pas se contenter de réussir, ils doivent obtenir les meilleures notes possibles.

Pour réussir l’examen de médecine et de dentisterie, il faut obtenir en moyenne 10/20 et ne pas avoir moins de 8/20 dans l’une des épreuves. Ça, c’est la règle générale pour cet examen qui n’est donc pas un concours, sauf pour les non-résidents en Belgique.

En juillet, lors de la première session, ils ont été trop nombreux à réussir par rapport aux résidents belges.

"On a dit : attention. Il y a des règles en Belgique qui disent : nous ne dépassons pas 30% de non-résidents", explique Laurent Despy, administrateur de l’ARES, l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur, qui organise l’épreuve. Et il poursuit : "Comme on avait dépassé ce nombre-là, on a dû faire un concours et donc dire : pour respecter la règle des 30%, on fait un concours. Donc on a pris les meilleurs".

Tout comme pour la première épreuve, il y a plus de non-résidents inscrits lors de cette deuxième épreuve. Ils devront peut-être être classés en fonction de leurs points. "Au plus il a de non-résidents qui réussissent, au plus on devra faire le concours", précise l’administrateur de l’ARES

L’épreuve débute à 9h30 ce samedi matin. Mesures sanitaires oblige, l’organisation de celle-ci n’a pas lieu dans un seul endroit. Les 4445 candidats inscrits sont répartis dans les 5 universités qui proposent des études de médecine et de dentisterie.