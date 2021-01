Evènementiel: "Je n'ai plus envie de redévelopper des projets, parce que ça m'a coûté trop cher", regrette Luc Petit

Les perspectives ne sont pas réjouissantes pour le secteur de l’évènementiel. La situation actuelle et l’attente sont particulièrement difficiles à gérer aussi bien pour les petites structures que pour les grandes. La renommée n’y change rien. Un exemple que vous pouvez retrouver sur le site du Soir avec Luc Petit, metteur en scène prestigieux qui aime la féerie et dont la société est en difficulté en raison de la crise sanitaire actuelle.

Pour Luc Petit, ce sont déjà 6 spectacles qui ont dû être annulés et cela ne concerne que la Belgique. Parmi ses spectacles les plus connus, on retrouve notamment : 'Les Lumineuses de Beloeil' ou encore le 'Noël des Cathédrales'. Des spectacles qui ont nécessité des investissements, explique le metteur en scène : "Il y a tout un investissement humain et de création, parce qu’un spectacle ce n’est pas seulement les 3 ou 4 jours simplement. C’est toute la création de ces spectacles. Et là, il y a effectivement 6 spectacles qui ont été annulés. Créer, inventer, dont on a déjà une partie des costumes qui ont été faits. Donc, c’est plus ou moins un investissement entre 150.000 et 200.000 euros qui sont pour 'Les Lumineuses de Beloeil' qu’on a reporté et le 'Noël des Cathédrales'. Donc, c’est environ quelque chose entre 300.000 et 400.000 euros d’investissement. De moyens humains aussi qui ont été mis. Parce que pour un spectacle comme ça, on travaille une année à l’avance, voire deux puisqu’il faut négocier, aller discuter avec les cathédrales, voir comment on allait développer. Et on avait aussi fait tout un travail pour voir la distanciation, comment on allait réorganiser aussi le spectacle ?".

Aujourd’hui, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose une aide pour les opérateurs non subventionnés (ce n’était pas le cas lors du premier confinement). Une aide entre 7500 et 15.000 euros. Cette aide est-elle suffisante ? Pour Luc Petit, la réponse est claire : "Non, je viens de vous donner des chiffres… C’est toujours mieux que rien. Mais, je trouve qu’il faudra vraiment discuter pour voir comment les gens qui n’ont pas un contrat programme ne sont pas subventionnés… Quelle perspective on va pouvoir leur donner ? Moi, ce que je voudrais bien c’est retravailler en tout cas. Moi, je n’ai plus envie de redévelopper des projets, parce que ça m’a coûté trop cher. Donc, qu’est-ce qu’on fait pour l’année qui vient ?"

L’appel est clair, pour les secteurs culturels, c’est le cas aussi pour le secteur privé, c’est d’avoir des perspectives. Peut-être pour l’été prochain, c’est en tout cas ce qu’espère le secteur culturel, mais il faudra voir dans les prochains mois si cela se confirme ou pas.